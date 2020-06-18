18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нажиться на «коронавирусных» контрактах не дали 160 бизнесменам ФСБ и МВД

20:40 18.06.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела. Фирмы-однодневки и сомнительные счета использовали и при приобретении медицинского оборудования и ИВЛ.

Нажиться на коронавирусных контрактах не дали 160 бизнесменам ФСБ и МВД
Встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным провел Владимир Путин 18 июня

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным 18 июня.

Дословно

Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая служба, Генеральная прокуратура, ФСБ. Выстроили взаимодействие и определили механизм контроля, то есть мы выработали единые оценки рисков на сегодняшний день, выстроили систему мониторинга, и вырабатываем систему мер по минимизации этих рисков. Все предложения, которые появляются, передаем в Правительство, мы сейчас неплохо работаем с Мишустиным в этом направлении.

Что нам удалось выстроить в этом механизме? Мне бы хотелось немножко остановиться на коронавирусе, потому что деньги сегодня наиболее серьезные, идущие на это направление. Мы посмотрели, взяли на мониторинг порядка 7 тысяч контрактов, около 4,5 тысяч исполнителей и увидели, что действительно идет большое поступление денежных средств. Динамика здесь есть на графике денежных средств.

Но в тоже время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне рисков, и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в Генеральную прокуратуру, в ФСБ, в МВД, порядка 160 материалов. На сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела. Но после этого динамика стала меняться в лучшую сторону. Действительно повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом. И динамика здесь по графикам показывает, что падение по всему: и по количеству подозрительных операций, по использованию фирм-однодневок, по использованию счетов банка сомнительным производством. Аналогичная ситуация складывается и при приобретении медицинского оборудования и ИВЛ. Здесь мы видим, что положительное, есть общая хорошая работа.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обогатиться любым способом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда заплатят меньше по больничному, разъяснил Минтруд
21:45 18-06-2020
Когда заплатят меньше по больничному, разъяснил Минтруд
"Новой перестройки нам не надо": Карелин объяснил, почему нужно голосовать за поправки в Конституцию
21:37 18-06-2020
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
21:19 18-06-2020
Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
БердскСпасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список
21:06 18-06-2020
Спасут от затопления грунтовыми водами еще 7 улиц частного сектора Бердска. Смотрите список
Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине
20:52 18-06-2020
Сбросил с 4 этажа избитую на глазах дочки жену пьяный разъяренный полицейский на Украине
Нажиться на "коронавирусных" контрактах не дали 160 бизнесменам ФСБ и МВД
20:40 18-06-2020
Нажиться на
Четыре трупа: Расстрелял двоих детей и жену и убил себя стрелок в квартире на севере Москвы
20:27 18-06-2020
Четыре трупа: Расстрелял двоих детей и жену и убил себя стрелок в квартире на севере Москвы
Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
20:19 18-06-2020
Открыл стрельбу и ранил в голову женщину неизвестный в забаррикадированной квартире на севере Москвы
Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области
20:13 18-06-2020
Продезинфицируют перед голосованием 1 июля и ЕГЭ школы Новосибирской области
Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине
20:01 18-06-2020
Арестовать Порошенко после возбуждения дела из-за томоса готовятся следователи на Украине