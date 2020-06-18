Нажиться на «коронавирусных» контрактах не дали 160 бизнесменам ФСБ и МВД

Встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным провел Владимир Путин 18 июня

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным 18 июня.

Дословно

Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая служба, Генеральная прокуратура, ФСБ. Выстроили взаимодействие и определили механизм контроля, то есть мы выработали единые оценки рисков на сегодняшний день, выстроили систему мониторинга, и вырабатываем систему мер по минимизации этих рисков. Все предложения, которые появляются, передаем в Правительство, мы сейчас неплохо работаем с Мишустиным в этом направлении.

Что нам удалось выстроить в этом механизме? Мне бы хотелось немножко остановиться на коронавирусе, потому что деньги сегодня наиболее серьезные, идущие на это направление. Мы посмотрели, взяли на мониторинг порядка 7 тысяч контрактов, около 4,5 тысяч исполнителей и увидели, что действительно идет большое поступление денежных средств. Динамика здесь есть на графике денежных средств.

Но в тоже время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне рисков, и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в Генеральную прокуратуру, в ФСБ, в МВД, порядка 160 материалов. На сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела. Но после этого динамика стала меняться в лучшую сторону. Действительно повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом. И динамика здесь по графикам показывает, что падение по всему: и по количеству подозрительных операций, по использованию фирм-однодневок, по использованию счетов банка сомнительным производством. Аналогичная ситуация складывается и при приобретении медицинского оборудования и ИВЛ. Здесь мы видим, что положительное, есть общая хорошая работа.