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«А после Путина будет Путин», заявил спикер Госдумы Володин

21:54 18.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», уверен председатель нижней палаты парламента.

А после Путина будет Путин, заявил спикер Госдумы Володин
Вячеслав Володин уверен в том, что преемник Путина продолжит по его лекалам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства, сказал он в интервью изданию «Газета.ру».

По его мнению, действующий российский лидер создал фундамент, на который будет опираться последующий президент. «Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — уверен думский спикер.

— Вы автор крылатой фразы: есть Путин — есть Россия, а нет Путина — нет России. Сейчас принимаются поправки в Конституцию, которые многие трактуют, как создание системы на «после Путина». Вы согласны с этим определением?

— А после Путина будет Путин.

— Новый?

— Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после Президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом.

— То есть нынешняя система его переживет?

— То есть все, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий Президент. Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал.

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От редакции

Какая фамилия будет у нового Путина?

Аноним, 18 июня 2020 22:27
он будет 200 лет жить?
Аноним, 18 июня 2020 22:33
НВР:
за 20 лет правления решили фундамент залить-а дом когда построят?

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