Прогрессивный налог на доходы могут ввести из-за коронавирусного кризиса в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окончательные решения пока не принимались, но обмен мнениями идет «весьма интенсивно и в сжатые сроки». Возможно, богатые будут платить больше 13%.

Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога

Правительство и администрация президента обсуждают введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как одну из возможных антикризисных мер, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что окончательные решения пока не принимались, но обмен мнениями идет «весьма интенсивно и в сжатые сроки», и решения вводятся «очень-очень быстро», передают «Ведомости».

О возвращении правительства к идее прогрессивного НДФЛ ранее сообщили источники Forbes, один из обсуждаемых вариантов предусматривает повышение налога до 15% для богатых. Идею прогрессивной шкалы поддерживают во всех фракциях Государственной думы, передавал «Интерфакс» слова заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, также ее поддержал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Прогрессивная шкала подоходного налога действовала в России до 2001 г., с 1998 по 2001 гг. ставки НДФЛ варьировались от 12 до 35% в зависимости от объема доходов. Сейчас подоходный налог не зависит от объема доходов. Основная ставка для налоговых резидентов России установлена на уровне 13%, отдельные виды доходов облагаются НДФЛ по ставке от 9 до 35%.

В январе 2020 г. Михаил Мишустин, будучи кандидатом на пост премьера, заявлял депутатам Госдумы о несвоевременности введения прогрессивного налога. В России нет среднего класса, с которого можно было бы собирать налог по прогрессивной шкале, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми он предложил решать большей прозрачностью. В феврале министр финансов Антон Силуанов допустил введение прогрессивного НДФЛ, но только после 2024 г. Во время пандемии коронавируса за введение прогрессивного налога выступал миллиардер и владелец Aeon Роман Троценко, в колонке для РБК он утверждал, что это поможет выстроить взаимоотношения между государством, населением и бизнесом.