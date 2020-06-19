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За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID-19

13:18 19.06.2020, Алиса Ершова Фото: из личных архивов интервьюируемых
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У Алены Литвин другое мнение: «Считаю, что самоизоляция бесполезна, потому что верю, что коронавирус будет всегда, станет обычным рутинным заболеванием, вроде воспаления легких, и те, кому надо, выживут». Какое мнение у вас?

Введение режима самоизоляции внесло значительные изменения в рутинную жизнь школьников: некоторые приняли необходимость сидеть дома с восторгом, а другие возмущены необходимостью уже 85 дней соблюдать карантинные меры. Развлекательные центры, магазины, кафе оказались закрыты — летний досуг оказался под угрозой. Как отнеслись к этому подростки Новосибирска?

Самоизоляция защищает лучше масок

За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID 19
Алиса Кондратьева, 16 лет

Алиса Кондратьева, 16 лет:

— С введением режима самоизоляции всех школьников перевели на дистанционное обучение. Не могу сказать, что меня это расстроило, ведь у меня появилась возможность вставать по утрам позже и, следовательно, не чувствовать себя как выжатый лимон. Ещё один плюс это дополнительное свободное время, так как я трачу намного меньше времени на изучение материала дома, чем в классе. Для большинства моих знакомых удручающим фактором являлся запрет на прогулки, но я всегда могла найти себе занятие по душе в любом месте, в том числе и дома.

Я считаю, самоизоляция могла бы стать действенный методом предотвращения распространения вируса, если бы при редких вылазках на улицу, в магазин добросовестно использовались защитные меры, то есть маски и подобное, хотя и от них толку не очень много, потому что вирус, насколько мне известно, может попасть в организм человека через слизистые, например глаза. Получается, для того, чтобы быть полностью защищённым, нужно носить не только маску, но и достать откуда-то специальные очки.
Перчатки — ещё одно средство предохранения себя от заболевания. Предполагается, что они будут выброшены сразу после использования, но часто, коснувшись, например, какой-нибудь ручки двери или перил, человек потом потирает глаза, нос, таким образом, непреднамеренно увеличивая свой шанс заболеть во много раз. Поэтому некоторые меры предосторожности могут лишь увеличить риск заболевания – проще и лучше соблюдать самоизоляцию и не выходить.

Я легко преодолею болезнь, а другие?

За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID 19
Алла Торина, 18 лет:

Алла Торина, 18 лет:
— Разумеется, просто так дома три месяца не высидишь. Все равно приходится выходить, а это нарушение самоизоляции, но при этом я стараюсь максимально уменьшить количество прогулок и носить маску, а также мою руки сразу после прихода домой. Я в первую очередь стараюсь защитить других: моя мама – врач, ее риск заразиться очень высок, а значит и мой тоже. Я себя знаю, я легко преодолею болезнь, а другие? С начала самоизоляции я ни разу не увиделась с бабушкой – не хочу подвергать ее такому риску.

Работа на горячей линии по коронавирусу без масок

За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID 19
Алена Литвин, 16 лет

Алена Литвин, 16 лет:

— Я считаю, что самоизоляция бесполезна, потому что верю, что коронавирус будет всегда, станет обычным рутинным заболеванием, вроде воспаления легких, и те, кому надо, выживут. Я не соблюдала самоизоляцию ни дня, все это время работала в людном месте, на горячей линии по COVID-19. Там находилась без маски и других средств индивидуальной защиты, хотя по телефону советовала всем соблюдать карантинные меры. Я считаю, что большинство магазинов, салонов и торговых центров закрыли для галочки, и это не помешало распространению вируса, тем более, что контроля над передвижением людей не было абсолютно.

Экологического ущерба больше, чем пользы

За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID 19
Анастасия Тарабакина, 17 лет

Анастасия Тарабакина, 17 лет:
— Вообще, самоизоляция штука классная. Для меня она была полезна, потому что уровень стресса снизился в разы с исчезновением школьных будней. Да и родителями отношения нормализовались — рутина сближает. Меры защиты — смотря какие. Одноразовые маски — спорно, потому что экологического ущерба при их утилизации гораздо больше, чем помощи в защите от вирусов. Поэтому очень уважаю людей, которые пользуются многоразовыми. А антисептики вообще всегда кстати, не только во времена пандемии, я использовала их на постоянной основе и раньше.

Соблюдать самоизоляцию — значит помочь осуществиться своей же мечте

За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID 19
Михаил Бородихин, 17 лет

Михаил Бородихин, 17 лет:
— Тем, кто так нагло нарушают самоизоляцию, приглашая толпу друзей или устраивая какую-то вечеринку, нужно давать реальные сроки. Это в действительности убийство. Никто не хочет этого понимать, думают только о себе, что им скучно и они устали. Для меня соблюсти самоизоляцию – значит показать себя взрослым человеком: понимающим, несущим ответственность за свои поступки, вдумчивым. Если я не буду сидеть дома, то кто будет? Вдобавок, я понимаю, что мои действия могут что-то изменить: количество заболевающих уменьшиться, быстрее откроются все предприятия и жизнь вернется на круги своя. В августе я еще надеюсь поехать на смену в Артек – и соблюдением всех карантинных мер я помогаю осуществиться своей же мечте.

Подпольные вечеринки как способ заработка

За толпы на ковидных вечеринках нужно давать реальные сроки. Мнения подростков Новосибирска о карантине по CОVID 19
Алиса Голубченко, 17 лет

Алиса Голубченко, 17 лет:
— Я не разделяю мнение о важности самоизоляции. Я считаю это совершенно бесполезная и даже в некотором смысле губительная мера, потому что из-за неё очень много людей, в том числе и мои родственники, пострадали финансово. Сотни тысяч людей по всей России остались без работы, утешая себя иллюзией безопасности от заражения. Я думаю, что все выкручиваются как могут, все развлекательные учреждения относятся к наиболее пострадавшим сферам, поэтому я не вижу ничего страшного в организации подпольных вечеринок – это их заработок.

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От редакции

Как вы относитесь к ношению перчаток и масок и к самоизоляции в целом?

Аноним, 18 июня 2020 17:07
Алена Литвин права, пожалуй, более всех. Вся эта паника наигранная и выгодна прежде всего властям.
Аноним, 19 июня 2020 09:09
Чем выгодна эта паника властям...причём получается всего мира? Если экономика встала,власти наоборот недополучат оооочень много налогов и других отчислений,в чем тогда выгода? Там если и обогащаются,то единицы.
Аноним, 18 июня 2020 20:15
НВР:
отрицательно
Аноним, 18 июня 2020 22:54
Я бы тоже так считала, если бы это не случилось с нашими знакомыми
Некоторые в реанимации а некоторые уже в могиле
Аноним, 19 июня 2020 07:00
Зачем обманываете?
Аноним, 19 июня 2020 12:07
Нужно давать реальные сроки не только за толпы на ковидных вечеринках, но и Путину за издевательство над конституцией и обман населения РФ.
Но зависимый Конституционный суд РФ, состоящий из судей, назначенных лично президентом и содержащийся на гособеспечении отклоняет и будет отклонять все иски.

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