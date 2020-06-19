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Утонула 4-летняя девочка при обучении плавать отцом шестерых детей в реке Тосна Ленинградской области

09:30 19.06.2020 Фото: pixabay.com
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Отец оставил ее оставил без присмотра. Возбуждено уголовное дело в отношении отца по признакам преступления — причинение смерти по неосторожности.

Утонула 4 летняя девочка при обучении плавать отцом шестерых детей в реке Тосна Ленинградской области
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Вечером 17 июня 2020 года в следственное управление Следственного комитета России поступила информация, что на берегу реки Тосна Тосненского района Ленинградской области потерялся 4- летний ребенок.

Для проведения поисковых мероприятий на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Создан оперативный штаб под руководством заместителя руководителя следственного управления, в составе руководителя следственного отдела по г. Тосно, а также следователей и криминалистов следственного управления, сотрудников полиции, МЧС и волонтеров организации «Лиза Алерт». На месте происшествия руководством служб, задействованных в поисковых мероприятиях, согласованы совместные действия по поиску ребенка, определены задачи каждого подразделения. Всего в поисках ребенка задействовано 135 человек.

Следователями организован осмотр жилища и места происшествия. В процессе производства осмотров следователями – криминалистами следственного управления применялась специальная криминалистическая техника, сотрудниками полиции и МЧС России, волонтерами организации «Лиза Алерт» организовано прочесывание местности вблизи водоема, обследование акватории реки с использованием эхолота и сетей.

В результате в ночное время 18 июня 2020 года в акватории реки обнаружено тело девочки с признаками утопления.

Установлено, что 17 июня 2020 года многодетная семья, в которой шестеро детей, в возрасте 3,7,8,10 лет, пошла купаться на берег реки Тосна. В процессе обучения детей плаванию отец семейства не уделил достаточного внимания безопасности пребывания в воде 4-х летней дочери, и оставил ее в водоеме без присмотра. Не имея навыков плавания и возможности в силу возраста принять меры к самосохранению, девочка переместилась на глубину, в результате чего утонула.

Следственным отделом по г. Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту гибели 4-летнего ребенка, утонувшего в реке Тосна, возбуждено уголовное дело в отношении отца по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Источник: Следком

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