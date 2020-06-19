Еще 1 млрд рублей дал на президентские выплаты работающим с СOVID-пациентами медикам Мишустин

Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных выплатах медикам

Правительство выделило дополнительные средства на президентские выплаты медработникам. Их получат специалисты, помогающие больным с коронавирусом.

На выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом, будет направлено еще более одного миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные средства предназначены для выплат сотрудникам организаций, подведомственных Минздраву, Минтруду, Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

Поддержать специалистов, непосредственно участвующих в помощи больным коронавирусом, поручил Президент России Владимир Путин. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда Правительства.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.