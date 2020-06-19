Розыск: 6 суток не могут найти Анжелу Шипицыну из Бердска. Ушла с работы и не вернулась домой

Раньше пропадала, внезапно уходя из дома, но всегда самостоятельно возвращалась. По видеокамерам смогли отследить лишь полпути ее от магазина до дома.

Пропавшая жительница Бердска Шипицына Анжела Владимировна

Пропавшая Шипицына Анжела Владимировна была одета в синюю джинсовую куртку, серые брюки и черные туфли. Рост – 155 см, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-каштановые крашеные волосы. Поиски идут с 13 июня и все еще не закончены, с этого времени женщину никто не видел и новой информации или свидетельств не поступало.

— Вечером 13 июня она отпросилась домой с работы пораньше, по дороге зашла в магазин и сделала покупки. По камерам смогли отследить лишь полдороги от магазина до дома, что стало с исчезнувшей дальше – неизвестно. Ранее она уже пропадала, внезапно уходя из дома, но всегда самостоятельно возвращалась, — сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Напомним, что 12 января 2019 года в Бердске пропала 34-летняя Ирина Синельникова: долгое время девушку не могли найти, а позднее нашли задушенной в районе Таная в Кемеровской области.

Если вы видели ее или владеете какой-то информацией о ее местонахождении, позвоните по телефону горячей горячей линии: 8 (800) 700-52-52.