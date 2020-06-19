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Розыск: 6 суток не могут найти Анжелу Шипицыну из Бердска. Ушла с работы и не вернулась домой

13:30 19.06.2020, Алиса Ершова Фото: Лиза Алерт
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Раньше пропадала, внезапно уходя из дома, но всегда самостоятельно возвращалась. По видеокамерам смогли отследить лишь полпути ее от магазина до дома.

Розыск: 6 суток не могут найти Анжелу Шипицыну из Бердска. Ушла с работы и не вернулась домой
Пропавшая жительница Бердска Шипицына Анжела Владимировна

Пропавшая Шипицына Анжела Владимировна была одета в синюю джинсовую куртку, серые брюки и черные туфли. Рост – 155 см, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-каштановые крашеные волосы. Поиски идут с 13 июня и все еще не закончены, с этого времени женщину никто не видел и новой информации или свидетельств не поступало.

— Вечером 13 июня она отпросилась домой с работы пораньше, по дороге зашла в магазин и сделала покупки. По камерам смогли отследить лишь полдороги от магазина до дома, что стало с исчезнувшей дальше – неизвестно. Ранее она уже пропадала, внезапно уходя из дома, но всегда самостоятельно возвращалась, — сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Напомним, что 12 января 2019 года в Бердске пропала 34-летняя Ирина Синельникова: долгое время девушку не могли найти, а позднее нашли задушенной в районе Таная в Кемеровской области.

Если вы видели ее или владеете какой-то информацией о ее местонахождении, позвоните по телефону горячей горячей линии: 8 (800) 700-52-52.

Розыск: 6 суток не могут найти Анжелу Шипицыну из Бердска. Ушла с работы и не вернулась домой
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