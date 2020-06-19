Открыть могут летние кафе и рестораны уже с 22 июня в Новосибирске. И Бердске тоже

В Новосибирской области могут возобновить работу летние кафе и рестораны

Уже с начала следующей недели, которая начинается 22 июня, в Новосибирской области могут возобновить работу летние кафе и рестораны, а также магазины непродовольственных товаров площадью от 800 квадратных метров.

Сейчас власти готовят соответствующие решения, заявил Андрей Травников в прямом эфире «Вести LIVE» 18 июня. 15.06.2020 Три тысячи посетителей в масках за день будут пускать в Новосибирский зоопарк Также могут вновь возобновить работу музеи и Новосибирский зоопарк. При этом в последнем по-прежнему будут закрыты павильоны – новосибирцам позволят посещать только открытую территорию зоологического парка. Кроме того, для обеспечения безопасности разработан комплекс мер, в числе которых – ограничение числа посетителей до трех тысяч в день и строгий масочный режим. Читайте подробнее – «Три тысячи посетителей в масках за день будут пускать в Новосибирский зоопарк». Что касается торговых центров, то их откроют в последнюю очередь. «Потому что это место концентрации людей. И мы пойдем на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что прошли то самое плато и пошли вниз», – подчеркнул Андрей Травников.

Источник: nsktv.ru