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«Заболел. Мы все под богом ходим»: Ждет теста на COVID-19 спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин

16:00 19.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Валерий Георгиевич признался, что у него высокая температура. Он находится на самоизоляции под присмотром медиков.

Заболел. Мы все под богом ходим: Ждет теста на COVID 19 спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин
Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин является руководителем местной ячейки «Единой России»

Подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» свою болезнь сегодня, 19 июня, спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Напомним, вчера состоялась очередная 37-я сессия народных избранников, которая прошла в закрытом формате. Валерия Георгиевича на сессии не было.

— Я заболел. Я обычный человек, также как и все люди. Мы все ходим под богом. Так случилось, ничего страшного в этом нет. Я дома. Сдал тест на коронавирус. Результат будет на следующей неделе, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Бадьин сегодня, 19 июня.

Спикер горсовета не стал уточнять симптомы своей болезни, однако признался, что у него высокая температура. Он находится на самоизоляции под присмотром медиков.

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