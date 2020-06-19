«Заболел. Мы все под богом ходим»: Ждет теста на COVID-19 спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин

Подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» свою болезнь сегодня, 19 июня, спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Напомним, вчера состоялась очередная 37-я сессия народных избранников, которая прошла в закрытом формате. Валерия Георгиевича на сессии не было.
— Я заболел. Я обычный человек, также как и все люди. Мы все ходим под богом. Так случилось, ничего страшного в этом нет. Я дома. Сдал тест на коронавирус. Результат будет на следующей неделе, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Бадьин сегодня, 19 июня.
Спикер горсовета не стал уточнять симптомы своей болезни, однако признался, что у него высокая температура. Он находится на самоизоляции под присмотром медиков.