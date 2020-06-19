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Показали по телевизору умирающего пациента с коронавирусом в Санта-Крус

16:10 19.06.2020 Фото: dailymail
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В прямом эфире показали последние минуты жизни пациента с коронавирусом, в то время как врачи отчаянно пытались спасти его.

Показали по телевизору умирающего пациента с коронавирусом в Санта Крус
Уполномоченная по правам человека в стране Надя Крус раскритиковала передачу за «сенсацию»

Боливийский телеканал вызвал полемику после того, как в прямом эфире показали последние минуты жизни пациента с коронавирусом, в то время как врачи отчаянно пытались спасти его. Об этом сообщает dailymail.

В программе «Нет лжи» говорится, что было принято решение показать смерть пациента Covid-19 в больнице в Санта-Крус, чтобы подтолкнуть к действиям властей, которые пренебрегают услугами здравоохранения.

Шоу транслируется по ночам на канале PAT в Санта-Крус.

Уполномоченная по правам человека в стране Надя Крус раскритиковала передачу за «сенсацию», сказав, что она «неоднократно и болезненно« выставляла »изображения, показывающие сердечно-легочное лечение, которое, к сожалению, закончилось смертью».

Трансляция «явно противоречит национальному правопорядку», сказал Круз, добавив, что «может породить некий коллективный страх».

«Какое неуважение к семье, покойному. Мы потеряли много вещей с этим вирусом, в том числе эмпатию », — сказала журналистка Мария Триго из газеты El Deber de Santa Cruz в своем сообщении в Twitter.

Фабиола Чамби, журналист ежедневной газеты Cochabamba Los Tiempos, заявила, что передача смерти показала «отсутствие уважения и человечности».

Правительство еще не прокомментировало спор.

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