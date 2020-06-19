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Снизил ключевую ставку до 4,5% годовых Центрабанк. Впервые за 5 лет сразу на 1%

18:47 19.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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По такой ставке Банк России кредитует коммерческие банки и по ней готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Снизил ключевую ставку до 4,5% годовых Центрабанк. Впервые за 5 лет сразу на 1%
Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.

После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года необязательно. Тем не менее такой вариант рассматривался.

Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на один процентный пункт из-за необходимости скорейшего восстановления экономики.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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От редакции

Кредитные ставки понизят банки?

Аноним, 19 июня 2020 19:14
Пора бы уже наградить Эльвиру Сахипзадовну Наебуллину каким-нибудь орденом или медалькой за отрицательные успехи в борьбе с отрицательным ростом.

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