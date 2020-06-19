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«Прости! Люблю!»: крики расстрелявшего семью попали на видео у дома в Москве

20:12 19.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео РЕН-ТВ
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21-летний Севастьян застрелил бывшую возлюбленную, ее мать и годовалого брата. А потом покончил собой.

Прости! Люблю!: крики расстрелявшего семью попали на видео у дома в Москве
«Прости! Люблю!»: крики расстрелявшего семью у дома сняли на видео

В Сети появилось видео с Севастьяном Путинцевым, расстрелявшим трех человек, в том числе годовалого ребенка, в квартире на севере Москвы. Как известно, кровавая драма развернулась в жилом доме на улице Приорова.

Камера сняла убийцу женщины и двух ее детей в Москве. На кадрах ролика молодой человек кричит под окнами своей бывшей девушки Елизаветы. По всей видимости, уже тогда она не хотела общаться с ним, однако он продолжал ее преследовать.

«Признаюсь, я вел себя очень плохо. Все равно люблю! Прости меня!» — кричит он, а затем садится в свой автомобиль.

По словам приятелей погибшей Елизаветы, с молодым человеком она расстались около четырех месяцев, однако Севастьян буквально «съехал с катушек» и замучил девушку ревностью и преследованием, передает РЕН-ТВ.

21-летний Севастьян Путинцев ворвался в квартиру днем 18 июня. Он пришел к своей бывшей возлюбленной, которая проживала в квартире с матерью и малолетним братом. Он расстрелял 51-летнюю Светлану П., 23-летнюю Елизавету и годовалого мальчика, а затем свел счеты с жизнью. По факту убийства московские следователи возбудили уголовное дело.

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