Домашняя кошка выкормила рысенка в зоопарке Новосибирска

Кошка приняла рысенка

В зоопарке Новосибирска обычная домашняя кошка спасла жизнь маленькому рысенку. Она выкормила его своим молоком.

В конце мая рысь Сара родила малыша. Но она не стала кормить его, что часто случается в природе из-за проблем со здоровьем. Над рысенком нависла угроза гибели, сообщили в Новосибирском зоопарке.

Сотрудники зоопарка нашли выход. Они отдали маленького хищника на воспитание обычной домашней кошке, которая недавно сама родила котят.

Кошка приняла рысенка и стала его кормить. Для нее это стало большой дополнительной нагрузкой, но на помощь пришли сами сотрудники зоопарка – они усиленно кормят кошку и внимательно следят за ее здоровьем.

Малыш чувствует себя хорошо в новой семье. А в целом рыжих рысей в Новосибирске выращивают с 1990 года.