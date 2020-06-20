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Домашняя кошка выкормила рысенка в зоопарке Новосибирска

11:11 20.06.2020 Фото: Новосибирский зоопарк
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Родная мать отказалась кормить маленького хищника. Поэтому нашли выход — отдали рысенка кошке, которая недавно родила.

Домашняя кошка выкормила рысенка в зоопарке Новосибирска
Кошка приняла рысенка

В зоопарке Новосибирска обычная домашняя кошка спасла жизнь маленькому рысенку. Она выкормила его своим молоком.

В конце мая рысь Сара родила малыша. Но она не стала кормить его, что часто случается в природе из-за проблем со здоровьем. Над рысенком нависла угроза гибели, сообщили в Новосибирском зоопарке.

Сотрудники зоопарка нашли выход. Они отдали маленького хищника на воспитание обычной домашней кошке, которая недавно сама родила котят.

Кошка приняла рысенка и стала его кормить. Для нее это стало большой дополнительной нагрузкой, но на помощь пришли сами сотрудники зоопарка – они усиленно кормят кошку и внимательно следят за ее здоровьем.

Малыш чувствует себя хорошо в новой семье. А в целом рыжих рысей в Новосибирске выращивают с 1990 года.

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