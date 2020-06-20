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Вменяемость Ефремова установила психиатрическая экспертиза

16:53 20.06.2020 Фото: Википедии
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Актера Михаила Ефремова обвиняют в смертельном ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом.

Вменяемость Ефремова установила психиатрическая экспертиза
Экспертиза признала Миаила Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — сказал собеседник агентства.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения, заявил, что готов честно понести наказание, а также пообещал материальную помощь. Но, как сообщал адвокат Александр Добровинский, семья Захарова извинения не приняла и отказалась от какой-либо помощи.

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