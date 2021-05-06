Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео

Сильный ледоход на реке Амур разрушил магазин в селе Богородское в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого разрушенный льдом магазин на левом берегу Амура в Ульчском районе. Крыша постройки валяется на земле, а стены сложились под давлением льда. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пострадавших нет.
На данный момент, граница вскрытия реки проходит в районе Богородского, где проживает 3,2 тыс. человек. Уровень воды у села на 1 см превысил отметку опасного явления и продолжает подниматься.
Зимой Амур замерз с повышенным уровнем воды из-за паводка в 2020 году. Морозы способствовали образованию толстого ледяного покрова, а весной это вылилось в ледяные заторы.
Напомним, что в апреле в Хабаровске мощный ледоход снес участок набережной. Были разрушены четыре опоры и ограждения. Недавно власти рассказали, что этот участок восстановили.