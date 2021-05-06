Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео

7:09:285/6/2021Фото: pixabay.com
0

Крыша постройки валяется на земле, а стены сложились под давлением льда. В результате происшествия никто не пострадал.

Магазин повредило ледоходом в селе Богородское

Сильный ледоход на реке Амур разрушил магазин в селе Богородское в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого разрушенный льдом магазин на левом берегу Амура в Ульчском районе. Крыша постройки валяется на земле, а стены сложились под давлением льда. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пострадавших нет.

На данный момент, граница вскрытия реки проходит в районе Богородского, где проживает 3,2 тыс. человек. Уровень воды у села на 1 см превысил отметку опасного явления и продолжает подниматься.

Зимой Амур замерз с повышенным уровнем воды из-за паводка в 2020 году. Морозы способствовали образованию толстого ледяного покрова, а весной это вылилось в ледяные заторы.

Напомним, что в апреле в Хабаровске мощный ледоход снес участок набережной. Были разрушены четыре опоры и ограждения. Недавно власти рассказали, что этот участок восстановили.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
разрушениеамурледоходмагазин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мощная стихия?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв халакоста
    7:00:57 5/6/2021
    Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв халакоста
    С Днем радио открытки на 7 мая и мелодичные поздравления
    6:32:34 5/6/2021
    С Днем радио открытки на 7 мая и мелодичные поздравления
    БердскВ реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме
    6:30:50 5/6/2021
    В реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме
    Как Россия помогает семьям с детьми: весь перечень денежной поддержки от Госдумы
    6:24:17 5/6/2021
    Как Россия помогает семьям с детьми: весь перечень денежной поддержки от Госдумы
    Когда будет Ураза байрам-2021: сколько еще продлится пост Рамадан у мусульман?
    6:20:55 5/6/2021
    Когда будет Ураза байрам-2021: сколько еще продлится пост Рамадан у мусульман?
    Поздравление с Днем президентского полка 7 мая для самых статных и красивых солдат
    6:06:17 5/6/2021
    Поздравление с Днем президентского полка 7 мая для самых статных и красивых солдат
    Двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором: Она находится в больнице
    6:04:46 5/6/2021
    Двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором: Она находится в больнице
    БердскВместо военных стаи собак живут на территории Бердской экс-бригады спецназа ГРУ. Разрушение части смотрите на фото и видео
    5:32:47 5/6/2021
    Вместо военных стаи собак живут на территории Бердской экс-бригады спецназа ГРУ. Разрушение части смотрите на фото и видео
    Как себя чувствует 9-летний мальчик с 90% ожогами тела, вынесенный соседом на руках из горящего дома в Искитиме
    5:21:58 5/6/2021
    Как себя чувствует 9-летний мальчик с 90% ожогами тела, вынесенный соседом на руках из горящего дома в Искитиме
    Нужно ли ехать на кладбище 9 мая 2021 и запрещено ли работать на земле в огороде? Что это за дата?
    5:20:43 5/6/2021
    Нужно ли ехать на кладбище 9 мая 2021 и запрещено ли работать на земле в огороде? Что это за дата?