Женщина убила своего сына гантелей и замуровала в бетон в Астраханской области

Не желая нести ответственность за убийство, женщина решила спрятать тело и разыграть «спектакль» с исчезновением.

Мальчик считался пропавшим без вести с 4 марта 2020 года

Правоохранительные органы обнаружили тело 12-летнего ребенка, замурованного в бетон, сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области. Останки были под полом дома его брата.

Мальчик считался пропавшим без вести с 4 марта 2020 года. 6 марта его родители обратились в полицию с заявлением об исчезновении сына.

В ходе поисков семья ребенка неоднократно запутывала следствие, утверждая, что видели похожего мальчика неподалеку от дома, а также якобы узнавали его на записях с камер видеонаблюдений.

Следователи выяснили, что ребенок ушел из дома 4 марта, а вернулся обратно только ранним утром следующего дня. В гневе мать ударила сына гантелей. От полученной травмы он скончался.

Не желая нести ответственность за убийство, женщина решила спрятать тело и разыграть «спектакль» с исчезновением.

Подозреваемую задержали. Следствие просит суд заключить ее под стражу. Правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Источник: amic