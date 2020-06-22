Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня

С завтрашнего дня, 19 июня, снимут ограничения, связанные с коронавирусом на автобусные маршруты дачных направлений. Они начнут работу в нормальном режиме с ежедневными рейсами.
Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела транспорта Бердска надежда Нятина.
— Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, но ношение маски — обязательно, — уточнила Надежда Валерьевна 18 июня.
В управление дорожного хозяйства Бердска дачники неоднократно обращались с просьбой восстановить привычное движение общественного транспорта, особенно в выходные дни. Решение о снятии ограничительных мер принято на областном уровне вчера, 17 июня, а затем подтверждено на местном.
Прав был А П Чехов, не перевелись ещё на земле русской человеки в футляре!!!
Слышал звон, да не знаешь где он! Тебя за недовольство чиновниками- этими "святыми людьми", не долго думая в лучшем случае в СИБЛАГ в Ложок закрыли, а так сразу расстреляли как шпиона и троцкиста!!!
И еще на хворост, который китайцы брезгуют вывозить))
Путин ничем ни лучше ни хуже Сталина. Вот, сейчас свою Конституцию написал. И сидит уже столько же. И первый из всех. И незаменимый. И внешняя политика прекрасна. И народ благоденствует (если газеты почитать или телевизор посмотреть). Ну бывают у него конечно в правительстве отдельные элементы-шпионы. И у Сталина они тоже были...
Чем Путин не Сталин? Чем недовольны?
"И еще на хворост, который китайцы брезгуют вывозить"
Сам придумал о "брезгливости", а теперь выдаёшь за черты китайцев?
Видимо, рассчитывал на возможность безнаказанно пилить деревья, прикрываясь местом жительства "на опушке".
Пускай эту хохму она завтра в субботу, в автобусе дачном на водозабор, в 10ч00 минут прямо в ПАЗике бабулькам, как сельди в бочках , напиханным в её автобусы расскажет! Там ей пожилые люди, все благодарности хором и вынесут!