Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня

Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, однако ношение маски обязательно.

Дачные автобусы запустили в Бердске

С завтрашнего дня, 19 июня, снимут ограничения, связанные с коронавирусом на автобусные маршруты дачных направлений. Они начнут работу в нормальном режиме с ежедневными рейсами.

Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела транспорта Бердска надежда Нятина.

— Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, но ношение маски — обязательно, — уточнила Надежда Валерьевна 18 июня.

В управление дорожного хозяйства Бердска дачники неоднократно обращались с просьбой восстановить привычное движение общественного транспорта, особенно в выходные дни. Решение о снятии ограничительных мер принято на областном уровне вчера, 17 июня, а затем подтверждено на местном.