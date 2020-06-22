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Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня

21:16 22.06.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, однако ношение маски обязательно.

Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня
Дачные автобусы запустили в Бердске

С завтрашнего дня, 19 июня, снимут ограничения, связанные с коронавирусом на автобусные маршруты дачных направлений. Они начнут работу в нормальном режиме с ежедневными рейсами.
Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела транспорта Бердска надежда Нятина.

— Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, но ношение маски — обязательно, — уточнила Надежда Валерьевна 18 июня.

В управление дорожного хозяйства Бердска дачники неоднократно обращались с просьбой восстановить привычное движение общественного транспорта, особенно в выходные дни. Решение о снятии ограничительных мер принято на областном уровне вчера, 17 июня, а затем подтверждено на местном.

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От редакции

Вы ездите на дачу на автобусе?

Аноним, 18 июня 2020 11:40
Главное - вывезти всех с дач на голосование. Дошло
Пип, 18 июня 2020 11:41
Насмешили... На тянут маску на подбородок, она висит, не закрывая ни нос, ни рот. Просто для вида. Это называется надели маску. Что толку. Зря открыли маршрут. Зря... Сейчас посыпятся больные как из рога изобилия. Самое интересное, что наши пожилые люди не боятся заболеть. Молодёжь более ответственная в этом вопросе
Аноним, 19 июня 2020 13:30
Я и раньше избегала толкучки. Дышать одним воздухом с чужим человеком - стрёмно. Маски - рулят!
Аноним, 19 июня 2020 14:28
Ну да, в маске совсем другой воздух, свежий
Аноним, 19 июня 2020 16:23
"Я и раньше избегала толкучки. Дышать одним воздухом с чужим человеком - стрёмно. Маски - рулят!"

Прав был А П Чехов, не перевелись ещё на земле русской человеки в футляре!!!
Аноним, 19 июня 2020 18:41
Пип - самый упёртый коронаверующий!
Аноним, 18 июня 2020 12:06
А что еще начнет работать в качестве стимула для голосования граждан за Конституцию?
Аноним, 18 июня 2020 12:31
По факту тряпка на лице ни каким образом не защитит. Эта вся акция больше похожа на заслонку у рта поставленной властью народу перед поправками
Аноним, 18 июня 2020 15:23
Когда ж ты власть над нами дачниками издеваться то прекратишь. Как же вам не стыдно. При сталине уже б за издательства вас к стенке поставили
Аноним, 18 июня 2020 22:32
Да при Сталине некоторых дачников и раскулачили бы!
Аноним, 19 июня 2020 12:46
"При сталине уже б за издательства вас к стенке поставили"

Слышал звон, да не знаешь где он! Тебя за недовольство чиновниками- этими "святыми людьми", не долго думая в лучшем случае в СИБЛАГ в Ложок закрыли, а так сразу расстреляли как шпиона и троцкиста!!!
Аноним, 19 июня 2020 13:52
Впервые участки размером 600 квадратных метров для выращивания овощей и ягод стали выделять трудящимся по указанию Иосифа Сталина ещё в конце 40-х годов. Как была организована эта работа, наглядно показывает постановление Совмина СССР от 24 февраля 1949 года «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».
Аноним, 19 июня 2020 13:54
Сталин подарил людям участки, а Путин с Мищустиным ввели на налоги как на участки, так и на урожай с этих участков.
И еще на хворост, который китайцы брезгуют вывозить))
Аноним, 19 июня 2020 14:41
Ну надо же. "Сталин подарил". Видимо СССР был собственностью Сталина вместе с людишками. Захотел - подарил, захотел - отнял...

Путин ничем ни лучше ни хуже Сталина. Вот, сейчас свою Конституцию написал. И сидит уже столько же. И первый из всех. И незаменимый. И внешняя политика прекрасна. И народ благоденствует (если газеты почитать или телевизор посмотреть). Ну бывают у него конечно в правительстве отдельные элементы-шпионы. И у Сталина они тоже были...

Чем Путин не Сталин? Чем недовольны?
Аноним, 19 июня 2020 14:56
Что значит "подарил"? Они что, его были? Следуя вашей логике- сначала тов. Ленин-Троцкий-Сталин отняли эту землю у других людей.
"И еще на хворост, который китайцы брезгуют вывозить"
Сам придумал о "брезгливости", а теперь выдаёшь за черты китайцев?
Видимо, рассчитывал на возможность безнаказанно пилить деревья, прикрываясь местом жительства "на опушке".
Аноним, 19 июня 2020 14:58
"Чем Путин не Сталин?"...да хотя бы тем, что вы свободно бухтите. А могли сидеть в Норильске, заодно приводя планету в порядок.
Аноним, 19 июня 2020 21:44
А ещё при Сталине платили налог даже за ранетку дичку, растущую на участке. Многие пустили сады под топор...
Аноним, 19 июня 2020 13:28
А можно сказать тем, кто без маски, куда им идти?
Аноним, 19 июня 2020 17:00
Вот когда себе чип поставишь, тогда расскажешь куда кому идти...
Аноним, 19 июня 2020 17:06
"— Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, но ношение маски — обязательно, — уточнила Надежда Валерьевна 18 июня."

Пускай эту хохму она завтра в субботу, в автобусе дачном на водозабор, в 10ч00 минут прямо в ПАЗике бабулькам, как сельди в бочках , напиханным в её автобусы расскажет! Там ей пожилые люди, все благодарности хором и вынесут!
Аноним, 19 июня 2020 17:14
В чём проблема-то? Ну, надел маску, да поехал на дачу/в сарайку. Нет, обязательно надо развести бодягу, о том, какой раньше был вождь, жырные куры, зелёная трава, душистые кизяки. Не то, что теперь. В чём, естественно, виноват Путин.

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