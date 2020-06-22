22.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ

11:00 22.06.2020 Фото: pixabay.com
0

В основе рейтинга количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019 — начале 2020 года. Россия расположилась в его середине.

Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
Лидером по доступности электроэнергии стал Лихтенштейн

Жители Лихтенштейна больше всех в Европе могут купить электричества на свои средние зарплаты, меньше всех — жители Молдавии, причем между ними отмечена десятикратная разница, свидетельствует исследование РИА Новости.

В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019 — начале 2020 года. Россия расположилась в его середине.

Лихтенштейн и Исландия: хоть засветись

Лидером по доступности электроэнергии стал Лихтенштейн, жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 32 тысяч киловатт-часов в месяц. В княжестве одни из самых высоких зарплат в Европе, а тарифы на электричество при этом ниже, чем во многих экономически развитых странах. В пересчете на рубли стоимость электроэнергии в Лихтенштейне составляет 12,9 рубля за киловатт-час.
На втором месте по объему доступного электричества находится Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 29,5 тысячи киловатт-часов.
Помимо названных стран, более 15 тысяч киловатт-часов в месяц могут оплатить граждане Норвегии, Люксембурга и Нидерландов.
Молдавия: темновато
Последнее место по объему электроэнергии, которую жители могут приобрести на среднемесячные зарплаты, занимает Молдавия — 3,2 тысячи киловатт-часов, то есть в десять раз меньше, чем в Лихтенштейне. Тарифы на электроэнергию в Молдавии далеко не самые высокие, однако уровень зарплат низкий. Один киловатт-час здесь стоит 7,9 рубля
Помимо Молдавии, внизу рейтинга Румыния, Латвия и Черногория. Жители этих стран могут приобрести не более 5 тысяч киловатт-часов электроэнергии в месяц.
Россия: между Казахстаном и Белоруссией
Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место. На среднемесячную зарплату россияне могу позволить себе порядка 12,8 тысячи киловатт-часов.

Россия по этому показателю опережает соседние Белоруссию и Украину, однако уступает Казахстану.
Самое дешевое электричество в Европе
Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. Самая низкая стоимость отмечена в Казахстане — около 2 рублей за киловатт-час.
На втором месте находится Украина, где электричество дороже на 30 копеек. Третье место занимает Россия со средней стоимостью 3,4 рубля за киловатт-час.
На четвертом месте расположилась Белоруссия (около пяти рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова и Восточной Европы. Их низкие тарифы во многом определяются невысоким уровнем доходов населения.
Дорого — из-за налога на экологичность
Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте зафиксирована в Дании — 22,6 рубля за киловатт-час. В первую пятерку по дороговизне входят также Германия, Бельгия, Ирландия и Испания. Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах, является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии.
Одной из причин такого налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития «зеленой» энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций.

Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения — регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений.
Говоря о динамике цен, следует отметить, что при сравнении с прошлым годом в большей части европейских стран отмечается рост цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 26 странах из 40, участвующих в рейтинге.
Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается в Нидерландах, Турции, Литве, Чехии и Румынии. В этих странах подорожание превысило 10%.
Снизились цены в 12 государствах. Наиболее существенно — в Дании, Греции и Норвегии (более 5%).

В России рост цен составил 1,6%, что не выше уровня инфляции.
Прогноз
В 2020 году ожидается еще большее снижение цен на электроэнергию. В первом квартале из-за теплой погоды, большой ветрености и высокой водности рек цены на европейских биржах часто уходили в отрицательную зону, а в Скандинавии они редко превышали 10 евро за 1 тысячу киловатт-часов.
В России тарифы для населения должны повыситься с 1 июля. При этом в текущей ситуации, связанной с пандемией, спрогнозировать темп роста заработной платы довольно проблематично. Нельзя исключать, что доступность электричества для населения сократится.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Важны цены за свет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Собирает подписи против новых персонажей "Ну, погоди!" 6 -летняя девочка из Перьми
11:23 22-06-2020
Собирает подписи против новых персонажей
Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале
11:23 22-06-2020
Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале
БердскКадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
11:16 22-06-2020
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
БердскОтключили горячую воду в трех корпусах поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска до 26 июня
11:09 22-06-2020
Отключили горячую воду в трех корпусах поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска до 26 июня
Как заметить и победить профессиональное выгорание
11:02 22-06-2020
Как заметить и победить профессиональное выгорание
Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
11:00 22-06-2020
Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
Бердск6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская 1
10:45 22-06-2020
6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:45 22-06-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
10:31 22-06-2020
COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
БердскТри человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня 1
10:17 22-06-2020
Три человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня