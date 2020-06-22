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Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска

11:16 22.06.2020 Фото: Ольги Шульдинер-Сивякова
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Затмение частичное, у нас закрыло солнце всего на 17%, и невооруженным глазом не было видно. Фотограф Ольга Шульдинер-Сивякова снимала через рентгеновский снимок.

Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска

Солнечное затмение поразило многих жителей России и Новосибирской области.

Потрясающие фото разместила у себя на странице в соцсети ВКонтакте фотограф Ольга Шульдинер-Сивякова из Бердска.

— Наблюдали сегодня солнечное затмение? Первые кадры сделаны через рентгеновский снимок. Дискета дала красный оттенок и дополнительные отражения. Последний кадр — отражение в телефоне. Объектив 20 0мм, закрытая диафрагма, — пишет к посту Ольга.

Затмение частичное, у нас закрыло солнце всего на 17%, и невооруженным глазом, как в 2008м, не было видно. Началось в 12:45, максимальная фаза — 13:40, закончилось в 14-37, уточняет фотограф.

Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска

Источник: vk.com/happyolka

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