«Новые люди» идут во власть

38 кандидатов в депутаты Законодательного собрания и 84 в составе общеобластного списка от партии «Новые люди» будут участвовать в сентябрьских выборах.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди», выступил 21 июня в Новосибирске

Партия «Новые люди» провела брифинг в воскресенье, 21 июня, в Новосибирске. На брифинге лидер партии Алексей Нечаев заявил о планах партии. «Новые люди» были зарегистированы в Москве 1 марта 2020 года. Основатели партии – москвичи Алексей Нечаев, президент компании «Faberlic» и Александр Даванков, венчурный инвестор.

13 сентября регион выберет новый созыв депутатов Заксобрания. В Законодательном собрании Новосибирской области есть 76 мест, часть из которых хочет занять партия «Новые люди». В течение июля планируется сбор подписей для этих кандидатов, а в сентябре 2021 партия рассчитывает выйти на федеральный уровень и пройти в Государственную Думу.

«Новосибирск — город очень важный для нас, это свободный регион. Город и область часто голосуют за оппозицию. Но выбор оппозиционных партий сегодня не очень широкий. Мы надеемся, что «Новые люди» расширят возможности такого выбора» — заявил Алексей Нечаев.

Особенность и преимущество «Новых людей» перед другими оппозиционными партиями – депутаты как социальные лидеры, которые сами добились чего-то и работают на благо общества.

Критике подверглось распределение бюджета страны: Алексей Нечаев уверен, что деньги должны оставаться в регионах. Предлагается снижение «душащего» НДС . Кроме того, партия настаивает на выборности прокуроров и судей. Что касается предпринимательства, то здесь «главное – не меры поддержки, а безопасность и понимание того, что силовики перестали приходить за нашим бизнесом» — заявляет основатель партии.