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Коронавирус может передаваться через унитаз: Как уберечься от заражения в туалете?

17:42 22.06.2020 Фото: pxhere.com
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Чтобы обезопасить себя при посещении туалета, необходимо смывать воду, предварительно опустив крышку унитаза. 

Коронавирус может передаваться через унитаз: Как уберечься от заражения в туалете?
В момент смыва воды в воздух поднимается облако мельчайших частиц, а в них, в свою очередь может содержаться живой COVID-1

Ученые рассказали, как коронавирус передается через унитаз.

Сайт Phys.org опубликовал результаты исследования китайских ученых, которые выясняли, может ли коронавирус распространяться через унитаз.

Выяснилось, что в момент смыва воды в воздух поднимается облако мельчайших частиц, а в них, в свою очередь может содержаться живой COVID-19. Данное облако может подниматься в высоту на один метр и держаться более минуты. В случае, если туалетом пользуются несколько человек и кто-либо из них заражен, вероятность инфицирования через унитаз повышается. Максимальный риск заражения в уборных наблюдается в туалетных комнатах с двумя и более унитазами, которые подключены к одной канализации.

Чтобы обезопасить себя при посещении туалета, необходимо смывать воду, предварительно опустив крышку унитаза.

Источник: progorod59

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