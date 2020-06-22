Открывают музеи и непродовольственные магазины с отдельным входом в регионе с 22 июня, заявил Травников. И в Бердске тоже

Разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади, уточнили в Правительстве области.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании

В Новосибирской области приняты новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

С сегодняшнего дня — 22 июня — разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк (пока — без посещения павильонов).

Глава региона напомнил, что две недели назад было принято решение возобновить работу магазинов по продаже непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.

«Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии. В связи с этим принимаются следующие решения: с сегодняшнего дня на территории Новосибирской области разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом, независимо от площади торговых залов. И с 24 июня, со среды, разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка (пока — без посещения крытых павильонов) с соблюдением всех санитарных норм. Необходимые нормативные документы будут приняты на заседании Правительства», — сообщил Андрей Травников. В дальнейшем решения о смягчении ограничительных мер, о восстановлении работы тех или иных организаций, предприятий будут принимать по тактике, которая уже оправдала себя в предыдущие месяцы, подчеркнул Губернатор: в эти два месяца борьбы с коронавирусом не принимали радикальных, пакетных решений по ослаблению ограничительных мер – только точечные, выверенные решения.

Соответствующие документы после принятия будут опубликованы на сайте Правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa

Источник: nso.ru