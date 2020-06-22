За 2 дня: 2 утонули, 9 сломали ноги и руки в ДТП,1 укусила змея, 1 цапнула собака, 1 выпал из окна. И это все — дети

14 серьезных ЧП с детьми произошли в Иркутской области. Родители, где ваш ребенок сейчас?

В Тайшете 6-летний мальчик пострадал от укуса бродячей собаки, которую он хотел погладить во время прогулки

Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей и законных представителей подростков пересмотреть свое отношение к обеспечению безопасности детей в период летнего каникулярного сезона. Поводом к этому послужили 14 различных инцидентов с несовершеннолетними, которые произошли с ними только за прошедшие выходные. Два случая закончились гибелью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске на так называемых «теплых озерах» утонул 13-летний мальчик. В Жигаловском районе на реке Лена во время купания начала тонуть 13-летняя девочка, находящаяся на водоеме в компании сверстников. Друзья не смогли оказать ей необходимую помощь и позвали родителей, один из которых доставил девочку из воды и отвез ее в больницу. Несмотря на усилия медиков, он скончалась, не приходя в сознание.

Различные травмы, в том числе переломы и ушибы получили девять детей на дорогах региона. Причем шесть из них катались на мотоцикле без наличия прав и достаточного опыта. В Иркутске 15-летний школьник, управляя мотоциклом, врезался в иномарку, в результате чего пострадал он и его 14-летняя пассажирка. Аналогичные происшествия зафиксированы в поселке Новая Игирма, где с переломами ног госпитализирована несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла, а также в поселке Усть-Ордынский. В результате опрокидывания мопеда различные травмы причинены 13-летней пассажирке, которая сейчас находится в больнице.

В Усольском районе 7-летнего мальчика, проживающего в поселке Ново-Разводная Иркутского района, укусила змея. Ребенок находился со взрослыми в таежной местности за пределами поселка Тальяны. Сразу после инцидента в больницу Иркутска его отвез отец.

В Тайшете 6-летний мальчик пострадал от укуса бродячей собаки, которую он хотел погладить во время прогулки.

В Усолье-Сибирском 2-летний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на первом этаже. Сейчас он также находится под наблюдением врачей.

По каждому происшествию полиция проводит проверки и принимает меры по привлечению родителей и законных представителей к ответственности, активизирует профилактическую и разъяснительную работу с населением.