Не рыскать глазами: В российской власти происходит постоянная ротация, заявил представитель Кремля

Президент заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок, если такая возможность появится в Конституции

В российской власти происходит постоянная ротация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Не замечать этого было бы неверно», — сказал он.

Зачем нужна поправка о сроках президента



Ранее Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках позволит чиновникам не «рыскать глазами» в поисках возможных преемников, а сконцентрироваться на выполнении обязанностей.Президент заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок, если такая возможность появится в Конституции.Вместе с тем он отметил, что политическая система должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения.Он напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене.Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.