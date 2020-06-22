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Не рыскать глазами: В российской власти происходит постоянная ротация, заявил представитель Кремля

21:06 22.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Не замечать этого было бы неверно», — сказал Дмитрий Песков. Зачем нужны поправки?

Не рыскать глазами: В российской власти происходит постоянная ротация, заявил представитель Кремля
Президент заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок, если такая возможность появится в Конституции

В российской власти происходит постоянная ротация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 
«Не замечать этого было бы неверно», — сказал он.
Зачем нужна поправка о сроках президента

Ранее Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию о президентских сроках позволит чиновникам не «рыскать глазами» в поисках возможных преемников, а сконцентрироваться на выполнении обязанностей.
Президент заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок, если такая возможность появится в Конституции.
Вместе с тем он отметил, что политическая система должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения.
Он напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене.
Какие еще предлагаются поправки
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

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