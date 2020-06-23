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Шок: Кирпичи с крыши могут убить прохожих, опасаются жители Бердска. Смотрите видео

09:30 23.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Рубероид на краю крыши трансформаторной подстанции не прибили, не приклеили, а просто придавили кирпичами. Горожане с утра спешат по делам и признаются, что опасаются за свои жизни.

Шок: Кирпичи с крыши могут убить прохожих, опасаются жители Бердска. Смотрите видео
Горожане с утра спешат по делам и опасаются, что груда кирпичей может убить

У жителей бердских дворов около домов ул.К.Маркса, 35 и ул.Ленина, 52, были шокированы 19 июня тем, что рубероид на краю крыши трансформаторной подстанции не прибили, не приклеили, а просто придавили кирпичом.

26 мая в ураган покрытие на крыше сорвал ветер. Жители обращались к коммунальщикам — и вот решение найдено!

— Не ходи, кирпич башка упадет, совсем больно будет! — возмущены читатели, приславшие фото кирпича на углу крыши на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. — Это у нас так бывает. Нет, чтобы закрепить безопасным способом. Нет же — кирпич надежнее?

Будка с кирпичом стоит прямо в самом центре Бердска. Народу ходит тут уйма. Кто гарантирует — что кирпич-держатель не упадет на голову взрослого, ребенка, даже котенка?

22 июня кирпичи продолжают лежать. Горожане с утра спешат по делам и опасаются, что груда кирпичей может убить.

— Опасно. Упадет и убьет кого-нибудь,- призналась 72-летняя Тамара Ивановна проходя мимо опасного места.

Жители подъезда № 3 по ул.Ленина, 52,опасаются, что рядом детская площадка и во время игры в мяч детвора может покалечиться, если ребенок пнет мяч и он залетев на невысокую крышу может сбить кирпич.

Жильцы дома продолжают дозваниваться коммунальщикам, чтобы «по уму заделали крышу».

«Курьер.Среда.Бердск» узнал, что здание принадлежит АО «РЭС». Его сотрудники отказались комментировать ситуацию без письменного запроса. «Курьер.Среда.Бердск» отправил официальный запрос. Уберут ли кирпичи — читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

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Уберут кирпичи?

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