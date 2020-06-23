Молодожены в масках за стеклом: с улицы снимал регистрацию брака в ЗАГСе Искитима в коронавирус фотограф из Бердска

Супругам обидно, что с торжественного момента не осталось ни одной фотографии. Все гости остались стоять на крыльце.

Молодожены были в красивых свадебных нарядах и с масками на лице

Не пустили в ЗАГС Искитима для съемки регистрации брака Алины и Сергея Щекотевых фотографа Алексея Юшу из Бердска. Торжественный момент оператор снял на видео с улицы через стекло, он рассказал об этом сайту «Весь Искитим» .

Свадьба проходила 19 июня. Только молодоженам разрешили войти в помещение, все остальные остались на улице.

— Все гости остались стоять на крыльце. Ждали, когда они выйдут. Я не понимаю, почему не додумались с точки зрения, например фотографа, видеооператора, гостей, все это провести на крыльце, на ветерке. Пусть в тех же масках. Я вначале решил, что не нужно снимать. Кто-то из гостей говорит: видеооператор, может попробуешь снимать. Что ж, давайте попробуем. Я включил стабилизатор, камеру и начал снимать. Пытался влево сдвинуться, думал, бликов меньше. Я, конечно соображаю хорошо, но тут надо было перекрыть блик с улицы. Но были считанные секунды, и звать кого-то было бесполезно. Далее была красивая прогулка в горсаду, где сделал хорошие фотографии и видео, — рассказал сайту «Весь Искитим» 22 июня Алексей Юша.

Автор видео Алексей Юша



По словам фотографа, заказчики предупредили его еще до торжества о том, что он не сможет снимать в ЗАГСе. На регистрацию пустят только молодоженов, все остальные будут ждать на улице.

Как рассказала сайту «Весь Искитим» Алина Щекотева, она очень расстроилась, что с регистрации не осталось ни одной фотографии.

-Я просила: пусть фотограф занесет штатив и поставит камеру. Мне ответили, что у них запрещена торжественная регистрация. Я все понимаю, но если мы зашли бы с фотоаппаратом, нам нельзя было сфотографироваться? Они говорят: нет. Не сказали нам ничего, не поздравили. Просто расписались и все. Обидно, — подчеркнула Алина.

Между тем, день свадьбы оставил у молодоженов больше позитивных эмоций, несмотря на совсем не торжественную регистрацию брака, причем в масках.