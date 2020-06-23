Садового центра Переладовой выбор июня, успевай!

08:28 23.06.2020 Фото: Садовый центр Татьяны Переладовой 0

Многолетники и однолетники на любой вкус и цвет.

Широкий ассортимент семян, удобрений, средств защиты растений, инструмента Многолетники: Климатесы, гартензии, флоксы, хосты, ирисы — Будлея — Астра новозеланская — Хризантемы (мультифлора , корейская) разных расцветок — Декоративная земляника «Дюшенея» — Виола, эхинацея, спирея, физалис декоративный, папоротник, дельфиниумы, маргаритки, лобелия Однолетники: Калибрахоа, гладиолусы, цинерария, гацания, гвоздика, диасция, коллизия, цинния, бархатцы, вербена, клещевина, львиный зев, эустома, остеоспермум, бальзамин, флоксы, георгины, алиссум, колеус, портулак, настурция, традесканция з-х сортов. Ампельные: Ипомея, будра, плектстрантус з-х видов Комнатные Фуксия, глоксиния, бегония, фиалки, пеларгония (герань) цветущая, пеларгония ампельная Рассада томатов, капусты, дынь, арбуза. Лимон, розмарин, лаванда, калина Источник: Раздел Садового центра Татьяны Переладовой на сайте Весь Бердск

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