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Садового центра Переладовой выбор июня, успевай!

08:28 23.06.2020 Фото: Садовый центр Татьяны Переладовой
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Многолетники и однолетники на любой вкус и цвет.

Садового центра Переладовой выбор июня, успевай!
Широкий ассортимент семян, удобрений, средств защиты растений, инструмента

Многолетники:

Климатесы, гартензии, флоксы, хосты, ирисы

— Будлея

— Астра новозеланская

— Хризантемы (мультифлора , корейская) разных расцветок

— Декоративная земляника «Дюшенея»

— Виола, эхинацея, спирея, физалис декоративный, папоротник, дельфиниумы, маргаритки, лобелия

Однолетники:

Калибрахоа, гладиолусы, цинерария, гацания, гвоздика, диасция, коллизия, цинния, бархатцы, вербена, клещевина, львиный зев, эустома, остеоспермум, бальзамин, флоксы, георгины, алиссум,  колеус, портулак, настурция, традесканция з-х сортов.

Ампельные:

Ипомея, будра, плектстрантус з-х видов

Комнатные

Фуксия, глоксиния, бегония, фиалки, пеларгония (герань) цветущая,  пеларгония ампельная

Рассада томатов, капусты, дынь, арбуза.

Лимон, розмарин, лаванда, калина

Источник: Раздел Садового центра Татьяны Переладовой на сайте Весь Бердск

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