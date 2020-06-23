Садового центра Переладовой выбор июня, успевай!

Многолетники:
Климатесы, гартензии, флоксы, хосты, ирисы
— Будлея
— Астра новозеланская
— Хризантемы (мультифлора , корейская) разных расцветок
— Декоративная земляника «Дюшенея»
— Виола, эхинацея, спирея, физалис декоративный, папоротник, дельфиниумы, маргаритки, лобелия
Однолетники:
Калибрахоа, гладиолусы, цинерария, гацания, гвоздика, диасция, коллизия, цинния, бархатцы, вербена, клещевина, львиный зев, эустома, остеоспермум, бальзамин, флоксы, георгины, алиссум, колеус, портулак, настурция, традесканция з-х сортов.
Ампельные:
Ипомея, будра, плектстрантус з-х видов
Комнатные
Фуксия, глоксиния, бегония, фиалки, пеларгония (герань) цветущая, пеларгония ампельная
Рассада томатов, капусты, дынь, арбуза.
Лимон, розмарин, лаванда, калина
Источник: Раздел Садового центра Татьяны Переладовой на сайте Весь Бердск