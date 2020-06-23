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Погиб в жутком перевертыше в кювете водитель 66 лет у села Михайловка Новосибирской области

14:04 23.06.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина не справился с управлением автомобиля. От полученных травм он скончался на месте. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.

Погиб в жутком перевертыше в кювете водитель 66 лет у села Михайловка Новосибирской области
В Новосибирске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

Сегодня около 7.00 мужчина 1954 года рождения, управляя автомобилем Иж-2126 «Ода», двигался по автодороге с. Михайловка – с. Кавкуй и на 2-м километре, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы, заметившие у дороги перевернутый автомобиль.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

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