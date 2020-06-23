Митинг против поправок в Конституцию могут разрешить в Новосибирске

Активисты намерены провести митинг 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию у фонтана в Первомайском сквере с 18.00 до 21.00. Число участников — до тысячи человек.

Целью мероприятия инициативные горожане заявили «формирование общественного мнения против коррупции, власти олигархов и антинародных законов»

Новосибирские активисты направили в мэрию уведомление о том, что собираются провести митинг 1 июля в день проведения голосования по поправкам в Конституцию, о чем пишут местные СМИ.

Организаторы подали в мэрию Новосибирска документы о проведении мероприятия 18 июня.

Активисты намерены провести митинг 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию у фонтана в Первомайском сквере с 18.00 до 21.00. Число участников — до тысячи человек.

Целью мероприятия инициативные горожане заявили «формирование общественного мнения против коррупции, власти олигархов и антинародных законов».

В обращении по поводу митинга в прокуратуру организаторы попросили разрешить участникам мероприятия прийти в защитных масках.

Мэрией Новосибирска в ответном письме от 19 июня была предложена другая площадка для проведения митинга — сквер у театра «Глобус».