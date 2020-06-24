Парад Победы с военными без масок прошел на площади Ленина в Новосибирске 24 июня

Военный парад начался в Новосибирске 24 июня. В строю люди без масок.
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо. Мероприятие, в котором принимают организовали в центре города.
В параде участвуют более 2,2 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. «Механизированная колонна насчитывает свыше 60 единиц вооружения и военной техники», — уточнили в мэрии.
Военнослужащим в строю не стали надевать маски.
Заявлялось, что он пройдет без зрителей. Площадь Ленина огородили на подходах, но немногочисленные зрители все равно собрались у ограждений.
Посмотреть парад можно здесь.
Источник: tayga.info
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И зачем тогда парад? Кому что демонстрировать? Глупо.