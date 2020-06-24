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Парад Победы с военными без масок прошел на площади Ленина в Новосибирске 24 июня

12:15 24.06.2020 Фото: © Кирилл Канин/tayga.info
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Заявлялось, что он пройдет без зрителей. Площадь Ленина огородили на подходах, но немногочисленные гости все равно собрались у ограждений.

Парад Победы с военными без масок прошел на площади Ленина в Новосибирске 24 июня
Военный парад начался в Новосибирске

Военный парад начался в Новосибирске 24 июня. В строю люди без масок.

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо. Мероприятие, в котором принимают организовали в центре города.

В параде участвуют более 2,2 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. «Механизированная колонна насчитывает свыше 60 единиц вооружения и военной техники», — уточнили в мэрии.

Военнослужащим в строю не стали надевать маски.

Заявлялось, что он пройдет без зрителей. Площадь Ленина огородили на подходах, но немногочисленные зрители все равно собрались у ограждений.

Посмотреть парад можно здесь.

Источник: tayga.info

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От редакции

Хотели бы тоже прийти?

Аноним, 24 июня 2020 12:29
Почему без масок? Двойные стандарты
Аноним, 24 июня 2020 13:12
"Заявлялось, что он пройдет без зрителей..."
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И зачем тогда парад? Кому что демонстрировать? Глупо.
Аноним, 24 июня 2020 13:21
Понравился парад, молодцы! Вот в такие моменты и гордишься своей страной!
Поросёнок Пётр, 24 июня 2020 13:36
Нет.

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