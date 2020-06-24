Парад Победы с военными без масок прошел на площади Ленина в Новосибирске 24 июня

Заявлялось, что он пройдет без зрителей. Площадь Ленина огородили на подходах, но немногочисленные гости все равно собрались у ограждений.

Военный парад начался в Новосибирске

Военный парад начался в Новосибирске 24 июня. В строю люди без масок.

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо. Мероприятие, в котором принимают организовали в центре города.

В параде участвуют более 2,2 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. «Механизированная колонна насчитывает свыше 60 единиц вооружения и военной техники», — уточнили в мэрии.

Военнослужащим в строю не стали надевать маски.

Заявлялось, что он пройдет без зрителей. Площадь Ленина огородили на подходах, но немногочисленные зрители все равно собрались у ограждений.

Посмотреть парад можно здесь.

Источник: tayga.info