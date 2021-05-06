В реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме
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В реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме

6:30:505/6/2021
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СК возбудил уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Спасавший ребенка из огня сосед тоже пострадал.

Дом сгорел полностью

СК по Новосибирской области по факту гибели ребенка после пожара возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 мая  произошел пожар в одном из частных домов по ул. Подгорной в Искитим. Хозяйка дома выбежала из горящего дома на улицу, чтобы позвать на помощь, в доме остался ее 9-летний сын. Сосед, не раздумывая, бросился спасать ребенка. Мужчине удалось вынести мальчика из охваченного огнем дома, Ребенок с ожогами 90%  тела был госпитализирован.

-Несмотря на оказанную помощь, сегодня ребенок скончался, - прокомментировала Кулешова, отметив, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск",  пожар заметили соседи, живущие напротив. 62-летний Александр Киркин, не раздумывая побежал на помощь. Дом полыхал. Глава семейства тем временем находился на работе. Услышав крик ребенка сосед Киркин двинулся в открытый огонь. Мать ребенка успела выскочить и ждала снаружи. Пострадавшего мальчика Александр из огня вынес и передал матери. У мальчика сгорели волосы, кожа висела лохмотьями. Медики ребенка и мать госпитализировали в Искитим.

-У ребенка было 90% ожогов тела. При поступлении консультирован. Ему оказана помощь, перевязан. Весь ребенок обожжен. Есть участки необоженные, но они закопченные. Крайне тяжелый ребенок. Я так понимаю, он весь в огне побывал, - сообщил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск" .

Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено "с целью проведения максимально возможного комплекса следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего и дачи правовой оценки действиям лиц, ответственных за детскую безопасность".

Следователи уже допросили свидетелей пожара, произвели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы

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