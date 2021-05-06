В реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме

СК по Новосибирской области по факту гибели ребенка после пожара возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 мая произошел пожар в одном из частных домов по ул. Подгорной в Искитим. Хозяйка дома выбежала из горящего дома на улицу, чтобы позвать на помощь, в доме остался ее 9-летний сын. Сосед, не раздумывая, бросился спасать ребенка. Мужчине удалось вынести мальчика из охваченного огнем дома, Ребенок с ожогами 90% тела был госпитализирован.
-Несмотря на оказанную помощь, сегодня ребенок скончался, - прокомментировала Кулешова, отметив, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", пожар заметили соседи, живущие напротив. 62-летний Александр Киркин, не раздумывая побежал на помощь. Дом полыхал. Глава семейства тем временем находился на работе. Услышав крик ребенка сосед Киркин двинулся в открытый огонь. Мать ребенка успела выскочить и ждала снаружи. Пострадавшего мальчика Александр из огня вынес и передал матери. У мальчика сгорели волосы, кожа висела лохмотьями. Медики ребенка и мать госпитализировали в Искитим.
-У ребенка было 90% ожогов тела. При поступлении консультирован. Ему оказана помощь, перевязан. Весь ребенок обожжен. Есть участки необоженные, но они закопченные. Крайне тяжелый ребенок. Я так понимаю, он весь в огне побывал, - сообщил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск" .
Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено "с целью проведения максимально возможного комплекса следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего и дачи правовой оценки действиям лиц, ответственных за детскую безопасность".
Следователи уже допросили свидетелей пожара, произвели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы