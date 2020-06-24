17-летний пьяный подросток на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5» врезался в дерево и погиб на месте в Чановском районе

ДТП, повлекшее смерть человека, произошло в Чановском районе НСО. Рано утром 21 июня 17-летний подросток и его товарищ решили покататься на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5». К сожалению, как позже выяснили полицейские, юный водитель находился в состоянии опьянения, и не смог справиться с транспортным средством.
На 5-м километре автодороги Старые Карачи — Осинцево – Тайлаково гонщик совершил съезд в левый кювет, после чего врезался в дерево.
И водитель, и его ровесник-пассажир в итоге были госпитализированы с травмами в больницу.
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