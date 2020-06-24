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17-летний пьяный подросток на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5» врезался в дерево и погиб на месте в Чановском районе

15:31 24.06.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Гго ровесник-пассажир также был госпитализированы с травмами в больницу. Юный водитель в нетрезвом состоянии не смог справиться с управлением.

17 летний пьяный подросток на мотоцикле ИЖ «Юпитер 5» врезался в дерево и погиб на месте в Чановском районе
На 5-м километре автодороги Старые Карачи — Осинцево – Тайлаково гонщик совершил съезд в левый кювет

ДТП, повлекшее смерть человека, произошло в Чановском районе НСО. Рано утром 21 июня 17-летний подросток и его товарищ решили покататься на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5». К сожалению, как позже выяснили полицейские, юный водитель находился в состоянии опьянения, и не смог справиться с транспортным средством.

На 5-м километре автодороги Старые Карачи — Осинцево – Тайлаково гонщик совершил съезд в левый кювет, после чего врезался в дерево.

И водитель, и его ровесник-пассажир в итоге были госпитализированы с травмами в больницу.

https://54.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20464721/

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Аноним, 24 июня 2020 16:17
Гго ровесник-пассажир

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