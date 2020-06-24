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Поздравил с 75-летием Победы россиян Владимир Путин

16:38 24.06.2020 Фото: ria.ru
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По словам президента, невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия.

Поздравил с 75 летием Победы россиян Владимир Путин
Президент России Владимир Путин считает, что будущее мира невозможно представить, если бы его не защитила Красная Армия

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте», — сказал он.

По словам президента, невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия.

«Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свои земли, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии, народ Германии», — заявил Путин.

— Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, — сказал Путин.

В этом состоит главная, ничем не замутненная правда о войне, подчеркнул президент, призвав беречь и отстаивать эту память, передавать ее детям и внукам.

Путин также приветствовал гостей из разных стран и отметил вклад в победу над нацизмом союзников по антигитлеровской коалиции. Он заявил, что сейчас, перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается весь мир, особенно важно укрепление доверия между народами и Россия открыта для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

«Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных вирусов», — заключил Путин.

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От редакции

Важно поздравление Путина?

Николай, 24 июня 2020 17:07
Всегда все верховные главнокомандующие принимали порад стоя, приветствуя подчинённых (Сталин, больной Брежнев). Со времён Сердюкова-шоумена стали принимать сидя, как в театре представление (неуважение к подчинённым). Все приглашенные руководители государст, в отличии от нашего, приветствовали своих солдат стоя. Военные люди понимают значение этого ретуала. Шойгу этого не понимает, так как он не имеет военного образования, потому подставил президента России! Мне и моим боевым друзьям бросилось это в глаза.

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