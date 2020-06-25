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Расстрелял дверь полиции, а потом «палил» в сотрудников МВД из парка мужчина в Ставропольском крае

09:15 25.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Расстрелял дверь полиции, а потом палил в сотрудников МВД из парка мужчина в Ставропольском крае

Собранные следственными органами СУ СК России по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 56-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением оружия).

По данным следствия и суда, ночью 21 ноября 2018 года 56-летний мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья марки ИЖ-12 калибра 12 мм во входную дверь ГУ МВД России по Ставропольскому краю. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники патрульно-постовой службы с целью пресечения противоправных действий. Предложение полицейских прекратить совершать правонарушения и сдать оружие злоумышленник проигнорировал и последовал на территорию парка культуры и отдыха «Центральный» г. Ставрополя, произведя при этом несколько выстрелов из охотничьего ружья марки ИЖ-12 калибра 12 мм в сотрудников полиции.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Следком

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 25 июня 2020 09:23
Наверно не просто так стрелял. Кто то обидел.

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