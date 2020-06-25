Самый сок: Почему многим мужчинам нравятся 40 — летние женщины?

Зрелая женщина спокойна и уравновешена. Она или искренне любит и не скрывает своих чувств, или разочаровывается и уходит, разрывая отношения без зазрения совести.

Уверенные в себе, целеустремленные и точно знающие чего именно они хотят от жизни — такими становятся женщины к 40 годам

Психологи смогли объяснить почему женщины 40 лет очень нравятся мужчинам. Оказалось, что в таком возрасте наступает внутренняя зрелость, которая проявляется рядом качеств, что покоряют сильный пол. Женщина уже знает свои сильные стороны, умело демонстрируя их и давно смирилась с несовершенствами, больше не комплексую из-за их наличия.

Какие черты характера в женщинах 40 лет делают их привлекательными для мужчин

Уверенные в себе, целеустремленные и точно знающие чего именно они хотят от жизни — такими становятся женщины к 40 годам. Период колебаний и сомнений в прошлом. Зрелая дама уже полностью сформировалась: она обладает чувством собственного достоинства и знает себе цену.

Терпеть унижения от мужа-тирана или несправедливость на работе, придирки начальника-самодура и насмешки подруг она точно не будет: уйдет, хлопнув дверью или отвесив пощечину (все зависит от темперамента женщины и отдельно взятой ситуации).

Она точно не даст себя в обиду, потому что у нее всегда остается только один верный и преданный человек, на которого можно положиться: это она сама.

Уже достаточно настрадавшаяся, чтобы понимать, что жизнь слишком коротка, а значит тратить ее понапрасну на не тех людей времени уже нет.

Такая сильная личность нравится мужчинам, но только зрелым и состоявшимся, а слабые и нереализованные парни будут шарахаться от нее, как от огня, но и они ей вообще не интересны.

Особенности женщин 40 лет, которые делают их привлекательными в глазах мужчин

Зрелая женщина спокойна и уравновешена. Она или искренне любит и не скрывает своих чувств, или разочаровывается и уходит, разрывая отношения без зазрения совести.

Она никогда не говорит плохо о своем избраннике ни в его присутствии, ни за глаза. Не скрывает его от своих подруг, потому что гордиться его успехами.

С пониманием относится к интересам своей второй половинки, не пытается его переделать и не навязывает своих убеждений.

Если мужчина читает книгу, то женщина 40 лет не будет пытаться с ним ссориться, взывая к совести или закатывая скандал: у нее для этого нет ни времени, ни желания, потому что она самодостаточная личность.

Круг интересов ее обширен, что она всегда пребывает в движении, занята своими делами и не пытается собой заменить партнеру всю его прежнюю жизнь, а строит здоровые отношения, двух равных и зрелых людей.

Женщина 40 лет умеет хвалить своего мужчину и делает это искренне, ведь он действительно самый лучший: другого спутника жизни она бы себе не выбрала.

Источник: rsute.ru