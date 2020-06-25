Коронавирусные кредиты: снизил до 11,9% ставки по потребительские займы Сбербанк

Это распространяется на три продукта: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Изменения вступили в силу с 18 июня.

Банк также отмечает, что на минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка

Сбербанк на процент — до 11,9% — снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц, сообщила пресс-служба компании.

Это распространяется на три продукта: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Изменения вступили в силу с 18 июня.

Банк также отмечает, что на минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка. Размер зависит от суммы и вида кредита и

наличия поручителя.

«Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня», — подчеркнул директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков, слова которого приводятся в релизе.

В компании выразили надежду, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в непростой для страны период.

Источник: РИА Новости