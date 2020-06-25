Вместо выпускного — ЕГЭ: без платьев девушки, парни без армии в коронавирус в Бердске

Получали аттестаты в масках выпускники школы №8 в Бердске

В конце июня выпускников школ Бердска чествуют на центральной площади города Бердска. В торжественной обстановке нарядных и сияющих экс-учеников и их родителей со сцены на площади Горького поздравляют первые лица города, чиновники, депутаты. Традиционные торжества для 11-классников не состоятся из-за коронавируса. Если до последнего времени были надежды, то после объявления губернатором Травниковым о продлении ограничений до 30 июня они рухнули. «Курьер. Среда. Бердск» узнал у выпускников и у классного руководителя выпускного класса, что они чувствуют из-за отмены выпускного?

Мы не короновирусный выпуск, а коронный, считает педагог Наталья Галютина

Наталья Галютина, классный руководитель 11 А

— Сегодня, 25 июня, у нас должен быть выпускной, который мы ждали два года. Смотрели модели платьев, готовились к экзаменам. Но случилось непредвиденное. К сожалению, мы сегодня на пробном экзамене по русскому языку. Экзамены сдаем с 3 по 22 июля. Расстроены ли мы? Конечно, да. Но мы не коронавирусный выпуск, а коронный. Аттестаты у нас на руках, есть месяц дополнительный на подготовку. Парней не призывают в армию, увеличилось число бюджетных мест. Я думаю, у нас все получится, и все будет отлично. Выпускники будут рассказывать детям и внукам, как они оканчивали школу в 2020 году. Пожелание всем выпускникам Бердска сейчас одно — поймать удачу за хвост! Удачи на экзаменах, найти свой путь, по которому будет легко идти. Конечно, здоровья в это не простое время!

Степан Галютин считает, что у пандемии коронавируса есть свои плюсы

Степан Галютин, выпускник

— Сегодня у нас должен быть выпускной, но мы вынуждены писать экзамен. Я уже привык к этой ситуации. Настроение не испортилось. Наоборот, было время подготовиться получше к экзаменам и потом все благополучно сдать. В пандемии коронавируса есть свои плюсы. Можно дистанционно подавать документы в вузы, позже отправить результаты экзаменов.

Виктория Михайлова считает,что отсутствие выпускного- экономия на платье и ресторане

Виктория Михайлова,выпускница

— Я довольна перенесением экзаменов. Нам дали больше времени на подготовку. У нас было вручение аттестатов и, возможно, будет выпускной. Это экономия на платье, на ресторане и организационной части. Я собираюсь поступать в Петербург. Подала заявление в пять вузов. Сейчас готовлюсь к сдаче экзаменов.

Для Анастасии Карапетовой не важны не цвет платья и макияж на очередном «празднике»

Анастасия Карапетова, выпускница

— Сегодня у меня должен был быть выпускной, но из-за пандемии он не состоялся. На самом деле, мне совершенно не грустно, ведь это далеко не самый важный момент в жизни. Я не покупала дорогого костюма или туфель, хоть и являюсь золотым медалистом, потому что окончание школьной жизни в моей голове не важнее обычного конца учебного года. В конце концов, для всех выпускников должны быть в приоритете экзамены, а не пляски и веселье в честь того, что им просто отдали аттестаты. ЕГЭ, к сожалению, тоже попали под волну изменений, связанных и вспышкой Covid-19, но это не повод лить слёзы и ругать всех вокруг. Это замечательная возможность подготовиться более основательно к тем предметам, которые нужны. И напоследок хочу пожелать всем выпускникам относиться немного проще ко всем изменениям этого года. В Вашей жизни будет миллион важных и трогательных моментов. Никто не запрещает Вам видеться со школьными друзьями и отмечать с ними то же получение аттестатов, но после снятия карантинных мер. Думайте лучше об учебе и саморазвитии, ведь именно эти вещи определяют вашу дальнейшую судьбу, а не цвет платья и макияж на очередном «празднике».

Алина Шарбаева мечтала красивое, летящее, длинное в пол, платье

Алина Шарбаева, выпускница

— Когда уходили на каникулы в апреле, даже представить не могли, что не вернемся в школу. Никогда. Последний звонок провела в онлайн-режиме. Записали видеопоздравление и отправили учителям. Я до последнего надеялась, что у нас будет выпускной. Я надену красивое, летящее, длинное в пол платье. Мне сегодня очень грустно. Хочется поскорее сдать экзамены, подать документы в вузы и со спокойной душой отдыхать. Я планирую поступать на экономиста. Выпускникам — терпения, удачи и меньше переживать из-за экзаменов. Я верю, что мы все справимся, и у нас всё получится.

Автор видео Елена Белоусова