Не жизнь, а головная боль: У Евгения Петросяна проблемы в новой семье

«У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему», — сказал Натапов в интервью «Комсомольской правде».