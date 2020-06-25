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Не жизнь, а головная боль: У Евгения Петросяна проблемы в новой семье

16:44 25.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru
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Единственная дочь Петросяна Викторина не может поладить с его женой Татьяной Брухуновой.

Не жизнь, а головная боль: У Евгения Петросяна проблемы в новой семье
Разлад якобы произошел из-за раздела имущества после развода юмориста с Еленой Степаненко
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о проблемах в семье юмориста Евгения Петросяна.
По его словам, единственная дочь Петросяна Викторина не может поладить с его женой Татьяной Брухуновой.
«У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему», — сказал Натапов в интервью «Комсомольской правде».
Разлад якобы произошел из-за раздела имущества после развода юмориста с Еленой Степаненко.
Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.
Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал публикации «клеветой», при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Как думаете, счастлив с новой женой?

Аноним, 25 июня 2020 17:10
А-я-я-й, как теперь жить бедным россиянам с этой информацией....

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