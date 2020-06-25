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Смертельное ДТП: 2 года 6 месяцев лишения свободы получил влетевший в такси на перекрестке Ленина и Первомайской водитель в Бердске

17:48 25.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пассажир, ехавший на заднем сидении такси получил травмы, от которых скончался в больнице. Наказание подсудимому условное сроком на 2 года.

Смертельное ДТП: 2 года 6 месяцев лишения свободы получил влетевший в такси на перекрестке Ленина и Первомайской водитель в Бердске
ДТП произошло в декабре 2019 года на перекрестке ул. Ленина и Первомайской

Дело по дорожно-транспортному происшествию со смертельным исходом рассмотрела 25 июня судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич. Подсудимому вынесен вердикт: 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Наказание условное с испытательным сроком два года.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 декабря 2019 года. 40-летний водитель на «Тойоте Кресте» двигался по ул. Первомайской со стороны ул. Вокзальной в сторону ул. Ленина. На перекрестке ул. Ленина и Первомайской колесо попало в выбоину, и автомобиль занесло на автомобиль такси, двигавшийся во встречном направлении. На заднем пассажирском сидении находился 45-летний потерпевший, который при столкновении получил травмы. Он скончался в больнице.

Уголовное дело по смертельному ДТП поступило в суд 29 мая 2020 года. 25 июня судья Татьяна Васюхневич рассмотрела дело и вынесла приговор.

Приговор — 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Наказание условное с испытательным сроком два года, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Васюхневич Татьяна Ваганова.

УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, —
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, —
наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, —
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, —
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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