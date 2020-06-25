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Андрей Травников: Поправки в Конституцию РФ направлены на защиту общегосударственных интересов и интересов каждого жителя России

20:42 25.06.2020 Фото: http://www.nso.ru/
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В Новосибирской области с сегодняшнего дня работают более двух тысяч избирательных участков на общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Андрей Травников: Поправки в Конституцию РФ направлены на защиту общегосударственных интересов и интересов каждого жителя России
Андрей Травников проголосовал на выборах по поправкам в Конституцию

В Новосибирской области завершается первый день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Губернатор Андрей Травников проголосовал на участке №2001, отметив, насколько важно каждому жителю региона прийти на избирательный участок и выразить своё отношение к предложенным поправкам.

Глава региона подчеркнул: поправки, которые сформированы в результате глубокой, подробной работы, сбора предложений со всей страны, носят действительно стратегический характер: они окажут положительное влияние на жизнь не только сегодняшних жителей Новосибирской области, Российской Федерации, но и будущих поколений.

«В единый день голосования 13 сентября нам предстоит избирать почти пять тысяч депутатов самых разных уровней: от поселкового и городского до депутатов Заксобрания. Но я считаю, что сегодняшнее голосование – по поправкам в Конституцию – на порядок важнее. Потому что депутат может поменяться, он может изменить отношение к своим избирателям. А те решения, которые мы примем, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями. Думаю, что на десятилетия.

Поэтому очень важно, чтобы вы поучаствовали в этом процессе, пришли, проголосовали и выразили своё отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Я считаю, что они направлены на защиту как общегосударственных интересов, так и интересов каждого жителя Российской Федерации», — обратился к новосибирцам Андрей Травников.

Также Губернатор принял участие в опросе по определению приоритетов распределения «Народного бюджета» и в сборе подписей по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести»; отметил высокий уровень соблюдения санитарных норм при голосовании.

Напомним, что в Новосибирской области с сегодняшнего дня работают более двух тысяч избирательных участков на общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. На избирательном участке каждому выдают медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании – одноразовую ручку. На входе в помещения для голосования организован температурный контроль.

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