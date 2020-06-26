852 вакансии для бердчан предлагают работодатели Искитима с зарплатой от 15 000 до 60 000 рублей

Профессия Организация Заработок от Телефон

Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974

Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163 (923) 2297639

Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974

Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000 (38343) 23844

Аппаратчик ЗАО «Искитимский молзавод» 31000 (838343) 51217

Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000 (383) 2305084

Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831

Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15170 (38343) 49642

Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов АО «Агрофирма «Лебедевская» 31000 (38343) 51217

Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608 (38343) 49642

Арматурщик ООО «ЖБИ-5» 18599 (38343) 35308

Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000 (913) 3881555

Бетонщик ИП Питецкий Максим Федорович 25000 (913) 7677608

Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163 (38343) 23180

Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500 (38343) 49642

Бухгалтер ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15200 (38341) 58910

Бухгалтер ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 15163 (38343) 20457

Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272

Бухгалтер АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422

Бухгалтер АО «Новосибирская птицефабрика» 23980 (38343) 92422

Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)

Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164

Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000 (838343) 24612

Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163 (38343) 61131

Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708

Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708

Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000 (38343) 29316

Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000 (38343) 42006

Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217

Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422

Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000 (38343) 23480

Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018

Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000 (38343) 52142

Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 23000 (38343) 25740

Водитель автомобиля МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195

Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217

Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000 (913) 9190409

Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111

Водитель автомобиля ООО «ПГС» 30000 (923) 1113803

Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000 (913) 2091616

Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000 (913) 2091616

Водитель автомобиля ООО «Жилсервис» 22000 (38343) 31154

Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000 (913) 8994797

Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272

Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407

Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000 (913) 0023364

Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000 (38343) 20385

Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000 (913) 7273823

Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000 (38343) 20385

Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000 (383) 3048907

Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960

Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000 (913) 9093959

Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000 (913) 9254787

Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000 (38343) 24710

Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163 (38343) 25555

Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200 (38343) 49642

Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000 (913) 2099020

Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500 (38343) 25740

Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164

Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000 (38345) 69238

Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500 (38343) 24905

Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112

Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600

Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000 (38343) 27600

Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000 (38343) 55122

Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000 (913) 0154442

Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021

Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000 (953) 8038762

Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163 (38343) 55124

Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191

Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163 (38343) 78028

Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000 (983) 3161191

Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205

Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163 (38343) 35985

Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090765

Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623

Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000 (38343) 26046

Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163 (38343) 20840

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000 (38343) 25880

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000 (38343) 22748

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000 (38343) 92355

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000 (38343) 28545

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000 (38343) 25114

Воспитатель детского сада (яслей-сада) МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 18000 (38343) 74218

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657

Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000 (913) 7091397

Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657

Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000 (38343) 23844

Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500 (38343) 23844

Врач-невролог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844

Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191

Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000 (38343) 23844

Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000 (913) 9221911

Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844

Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-педиатр МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 30000 (38343) 40491

Врач-педиатр МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658

Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844

Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000 (983) 3161191

Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000 (38343) 25612

Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977 (383) 2090691

Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844

Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228

Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191

Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844

Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896

Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-стоматолог Алесик ООО 15163 (923) 2300151

Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605

Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605

Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000 (913) 3923864

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000 (913) 9221911

Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000 (38343) 23844

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000 (38343) 39657

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844

Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191

Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000 (38343) 20488

Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000 (913) 9268444

Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000 (38343) 23844

Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000 (913) 7091397

Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300 (838343) 50807

Газорезчик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 23000 (983) 3156478

Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000 (38343) 92193

Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000 (383) 3211996

Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316

Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316

Главный экономист АО «Полевод» 18750 (38343) 61131

Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000 (38343) 50124

Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420

Горничная ИП Таранов Е.В. 15163 (903) 9302070

Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (38343) 74134

Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000 (38345) 69238

Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000 (38343) 29836

Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272

Грузчик ООО «КМП ВОСТОК» 30000 (961) 2206268

Грузчик ООО Атлант-Н 15163 (953) 7622313

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999

Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500 (923) 7751810

Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831

Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130

Дворник ООО УК «Жилищная инициатива» 15163 (983) 3091157

Дворник ООО «ЖЭУ №1» 15163 (38343) 28610

Дворник ООО «ЖЭУ-Центральное» 15163 (38343) 24370

Дворник ООО ЖЭУ «Центральное» 15163 (38343) 24370

Дворник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15200 (38343) 50404

Дворник ТСН «Комфорт» 15163 (38343) 24243

Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000 (38343) 39111

Дворник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600

Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163 (983) 1212060

Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610

Дворник ООО «НовоСкан» 16000 (38343) 92050

Дворник ООО СФ «Запад» 15163 (38343) 28890

Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163 (38343) 51201

Дворник ООО «Алмаз» 15163 (38343) 52142

Дворник ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488

Делопроизводитель администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 42775

Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163 (38343) 55246

Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)

Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111

Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000 (38343) 47164

Дорожный рабочий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21750 (923) 1280903

Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163 (38345) 21112

Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662

Дробильщик 3 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 28000 (383) 2105195

Животновод ООО «Алмаз» 18000 (38343) 52142

Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000 (983) 1302603

Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000 (983) 1302603

Заведующий отделением (в прочих отраслях) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 42000 (38343) 39657

Заведующий столовой МКОУ «СОШ д.Шибково» 15163 (38343) 65115

Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436 (383) 2090691

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Заведующий хозяйством ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425 (38343) 71240

Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000 (38343) 29836

Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859

Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616

Зоотехник АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018

Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896

Инженер-программист МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО 15163 (38343) 24319

Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000 (38343) 20175

Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Инженер-экономист АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280903

Инженер-электроник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280903

Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000 (38343) 92349

Инженер АО «РЭС» 32000 (38343) 20385

Инженер ООО «Триал» 15163 (913) 7679708

Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000 (38343) 24727

Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000 (38343) 49642

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000 (38343) 76488

Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840 (38343) 33184

Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000 (905) 9031684

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000 (923) 2419700

Инженер по промышленной безопасности АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000 (923) 1280903

Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900 (38343) 25599

Инспектор ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021

Инспектор администрация Искитимского района НСО 18800 (38343) 42775

Инспектор администрация Искитимского района НСО 18800 (38343) 42006

Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163 (38343) 92349

Инспектор по кадрам ООО «ЛДСК» 28000 (38343) 31663

Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163 (903) 9350878

Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651

Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000 (983) 3156478

Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142

Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691

Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000 (38343) 24765

Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Кассир Исток ООО 15163 (913) 8957474

Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999

Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999

Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999

Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999

Кладовщик Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Кладовщик ООО «КМП ВОСТОК» 20000 (961) 2206268

Кладовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422

Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689 (383) 2090691

Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000 (913) 7387699

Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163 (923) 1804858

Контролер АО «Искитимцемент» 36840 (38343) 49642

Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663

Копировщик ООО «Междуречье» 15163 (38343) 20672

Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163 (38343) 39111

Культорганизатор МКУК «Досуговый центр Промышленного сельсовета» 15163 (38343) 71232

Культорганизатор МКУК «Гусельниковский центр досуга» 15163 (838343) 67193

Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896

Кухонный рабочий МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163 (38343) 40491

Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691

Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700 (38343) 92422

Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588

Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Лаборант ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663

Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000 (38343) 50807

Лебедчик ОАО «Искитимизвесть» 23000 (383) 2105195

Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145

Маляр ЖЭУ-2 ООО 15163 (38343) 36691

Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691

Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000 (38343) 33184

Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500 (38343) 76488

Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903

Мастер ЗАО «Искитимский молзавод» 34000 (838343) 51217

Мастер АО «Агрофирма «Лебедевская» 34000 (38343) 51217

Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000 (383) 2105195

Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000 (38343) 49642

Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000 (983) 3155715

Мастер строительных и монтажных работ ООО ЖЭУ «Центральное» 18000 (38343) 24370

Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996

Мастер участка АО «РЭС» 38000 (38343) 20385

Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134

Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588

Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000 (38343) 92422

Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422

Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280903

Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112

Машинист бульдозера ООО «ЖБИ-5» 23158 (38343) 35308

Машинист буровой установки 6 разряда ОП ООО «Промсервис» 60000 (961) 8487454

Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422

Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000 (38343) 49642

Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200 (38343) 50124

Машинист крана (крановщик) АО «ЭПМ-НовЭЗ» 35000 (383) 4350807

Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156

Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000 (38343) 20385

Машинист насосных установок ООО «Искитимская городская котельная» 19200 (38343) 49642

Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580 (38343) 25599

Машинист установок обогащения и брикетирования 2 разряда-5 разряда АО «Сибирский Антрацит» 18000 (999) 4686172

Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500 (383) 3446816

Медицинская сестра ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134

Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800 (38343) 20488

Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000 (913) 7091397

Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483 (383) 2090691

Медицинская сестра Алесик ООО 15163 (923) 2300151

Медицинская сестра операционная ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000 (38343) 23844

Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735 (383) 2090691

Менеджер АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422

Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000 (38343) 22212

Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000 (383) 2142101

Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)

Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163 (913) 7679708

Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080

Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491

Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163 (38343) 20334

Механик ЗАО «Искитимский молзавод» 27343 (838343) 51217

Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500 (38343) 51217

Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Механик автомобильной колонны МКП ИР «ПАТП» 20000 (38343) 25740

Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000 (38343) 76272

Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000 (383) 3446816

Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000 (38343) 76488

Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021

Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657

Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657

Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000 (913) 9254787

Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691

Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588

Монтажник ИП Лобода Н.Н. 20000 (913) 3928093

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000 (923) 1280903

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822 (38343) 49478

Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422

Музыкальный руководитель МБУК Искитимского района «Центр развития культуры Искитимского района» 15163 (38343) 29620

Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000 (38343) 20005

Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000 (38343) 25114

Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000 (38343) 24623

Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163 (38343) 74218

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903

Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000 (923) 1280903

Наладчик технологического оборудования ООО Атлант-Н 40000 (953) 7622313

Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000 (38343) 49642

Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000 (38343) 20385

Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700

Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016

Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163 (38343) 25474

Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974

Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678

Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616

Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422

Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000 (38343) 52142

Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000 (38343) 72217

Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» 19000 (38343) 92422

Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000 (923) 7030229

Оператор связи Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407

Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000 (913) 9345949

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 22000 (38343) 25588

Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Офис-менеджер ООО «Электронные системы безопасности» 17000 (38343) 41713

Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000 (38343) 72217

Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163 (38343) 28599

Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163 (38343) 20341

Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163 (38343) 50829

Парикмахер ИП Кузьмина А.В. 15200 (38343) 29883

Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 16000 (913) 7676310

Парикмахер ИП Петрова М.С. 15163 (923) 2461466

Парикмахер ИП Ерохина Е.С. 25000 (923) 2484331

Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163 (905) 9552856

Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491

Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522

Педагог-психолог МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000 (38343) 38520

Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600 (38343) 24651

Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121

Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694

Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691

Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000 (38343) 24651

Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Пекарь ООО «Автофуд» 23100 (38343) 23301

Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000 (913) 7387699

Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858

Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000 (38343) 47164

Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265

Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526

Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896

Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163 (905) 9318904

Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Повар МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163 (38343) 40491

Повар МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651

Повар ООО «Автофуд» 23900 (38343) 23301

Повар ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858

Повар ИП Лямкина Е.А. 21000 (923) 1804858

Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182

Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000 (962) 8363736

Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691

Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021

Повар МУП ЦУМ Искитим 15163 (38343) 23121

Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200 (38343) 44142

Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163 (905) 9309415

Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217

Повар ООО «Алякова» 19000 (38343) 24626

Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000 (923) 1161616

Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623

Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623

Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163 (38343) 24765

Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415

Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217

Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163 (38343) 25588

Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000 (38343) 33184

Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000 (383) 2305084

Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488

Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422

Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163 (38343) 93002

Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248

Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163 (38343) 31663

Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000 (983) 1330565

Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163 (38343) 49642

Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163 (38343) 49642

Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300 (38343) 49642

Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000 (38343) 29818

Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623

Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000 (38343) 25526

Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000 (923) 7751810

Помощник Повар КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662

Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163 (38343) 22184

Портной ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080

Портной ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468

Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960

Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960

Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960

Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960

Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674 (38341) 58910

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 18000 (923) 1733172

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163 (38343) 41938

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163 (38343) 53119

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ п.Рощинский» 17000 (38343) 69613

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000 (38343) 76168

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000 (38343) 57173

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851

Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000 (38343) 37264

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000 (38343) 55124

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522

Преподаватель (в средней школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000 (38343) 37264

Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422

Продавец-консультант ИП Мартынов А.А. 15163 (923) 7026260

Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000 (383) 3613010

Продавец непродовольственных товаров ИП Елисеев Павел Геннадьевич 15163 (38343) 68008

Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000 (38343) 42026

Продавец продовольственных товаров КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662

Продавец продовольственных товаров ООО Жемчужина 17000 8903 9381728

Продавец продовольственных товаров ИП Адова С.В. 25000 (913) 3733798

Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163 (923) 1144928

Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163 (913) 3963862

Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021

Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000 (983) 3155715

Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142

Психолог МКОУ «ООШ п.Первомайский» 15163 (38343) 79990

Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422

Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 22200 (38343) 92422

Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422

Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163 (923) 1280903

Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163 (38343) 50807

Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165 (38343) 22328

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300 (38343) 49642

Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163 (38343) 76272

Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248

Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры ООО «ОДИН КЛИК» 20000 (913) 9026307

Разнорабочий ИП Таранов Е.В. 15163 (38343) 92281

Разнорабочий АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15500 (838343) 50807

Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422

Разнорабочий ИП Евдокимов Д.Ю. 15163 (983) 3155715

Разнорабочий ООО МК Прогресс 16000 (38343) 24723

Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416

Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000 (913) 7175827

Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 30000 (913) 3733798

Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859

Рамщик ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416

Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000 (923) 7751810

Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779

Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810

Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616

Сборщик изделий из древесины ООО «КМП ВОСТОК» 20000 (961) 2206268

Сборщик изделий из древесины ООО «КМП ВОСТОК» 20000 (961) 2206268

Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616

Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000 (38343) 29881

Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246

Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)

Секретарь ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080

Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24518

Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500 (38343) 76488

Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000 (38343) 37100

Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700 (38343) 50807

Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000 (913) 3711161

Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903

Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000 (38343) 33184

Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616

Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642

Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422

Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930 (38343) 25599

Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000 (38343) 76488

Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000 (38343) 76488

Слесарь-сантехник ЖЭУ-2 ООО 15163 (38343) 36691

Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 15163 (38343) 28610

Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996

Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691

Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000 (38343) 76272

Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134

Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691

Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610

Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600

Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616

Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163 (38343) 25703

Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 27000 (983) 3156478

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280903

Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600 (38343) 25599

Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (838343) 50807

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338 (38343) 71303

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92422

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда-5 разряда МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000 (38343) 23152

Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Вертикаль» 20000 (913) 2099020

Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660 (923) 1280903

Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000 (38343) 25593

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000 (383) 2142101

Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000 (913) 3881555

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 5 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 30000 (999) 4686172

Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500 (913) 8950836

Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Сортировщик Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960

Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163 (913) 9004362

Специалист КПКГ «Сибирский кредит» 20000 (38343) 92002

Специалист МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 29461

Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 20081 (923) 1092080

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836

Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246

Специалист администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24628

Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163 (38343) 76772

Специалист ООО Евсинский КХП 33000 (38343) 76488

Специалист МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195

Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000 (38343) 29836

Специалист Администрация Преображенского с/с 16945 (38343) 63192

Специалист гражданской обороны ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17500 (38343) 24651

Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651

Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859

Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000 (913) 9172726

Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000 (38343) 29836

Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000 (38343) 23152

Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500 (38343) 22184

Столяр ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016

Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163 (38343) 21557

Сторож (вахтер) ООО «Вертикаль» 15163 (913) 2099020

Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657

Стропальщик ООО «КМП ВОСТОК» 30000 (961) 2206268

Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000 (38343) 35308

Стропальщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198

Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000 (38343) 23799

Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000 (38343) 23799

Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217

Техник ООО «Водоканал» 16920 (38343) 25599

Технолог АО «Новосибирская птицефабрика» 22300 (38343) 92422

Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000 (38343) 25588

Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000 (38343) 47164

Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000 (913) 7059455

Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807

Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128

Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000 (923) 7038705

Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000 (913) 9467831

Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128

Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163 (38343) 61131

Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «Алмаз» 25000 (38343) 52142

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000 (38343) 76272

Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217

Тракторист АО «Агрофирма «Лебедевская» 24579 (38343) 51217

Тракторист ООО Теплосервис 16000 (913) 7719903

Тракторист АО «Искитимцемент» 32700 (38343) 49642

Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000 (38345) 21112

Тракторист ЗАО Степное 25000 (38343) 55122

Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422

Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974

Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443

Уборщик производственных и служебных помещений ООО УК «Жилищная инициатива» 15163 (983) 3091157

Уборщик производственных и служебных помещений МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163 (38343) 68377

Уборщик производственных и служебных помещений МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163 (38343) 40491

Уборщик производственных и служебных помещений ЖЭУ-2 ООО 15163 (38343) 36691

Уборщик производственных и служебных помещений Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15100 (38343) 35960

Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200 (38343) 50404

Уборщик производственных и служебных помещений «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163 (38343) 22184

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691

Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 15163 (38343) 31863

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Вертикаль» 15163 (913) 2099020

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430 (38343) 31663

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610

Уборщик производственных и служебных помещений ИП Адова С.В. 15163 (913) 3733798

Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163 (38341) 58910

Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163 (38343) 31269

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600

Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500 (38343) 92050

Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241 (383) 2090691

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164

Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163 (38343) 24905

Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000 (913) 9162002

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844

Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000 (38343) 24727

Уборщик территорий МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163 (38343) 35985

Уборщик территорий МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443

Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434

Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091 (383) 2090691

Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651

Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844

Уборщик территорий 1 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658

Укладчик-упаковщик ООО Атлант-Н 30000 (953) 7622313

Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198

Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422

Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500 (38343) 25588

Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588

Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163 (923) 7751810

Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Учетчик АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92422

Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Учитель-логопед МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Учитель-логопед МКОУ «ООШ п.Первомайский» 15163 (38343) 79990

Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694

Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель МКОУ КШ № 7 23000 (38343) 21658

Учитель МКОУ КШ № 7 23000 (38343) 21658

Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163 (923) 1733172

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163 (38343) 70736

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167

Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) географии МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163 (923) 1733172

Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167

Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265

Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 15163 (38343) 69613

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 15163 (38343) 69613

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Первомайский» 16000 (38343) 79990

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163 (38343) 41938

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 20000 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000 (38343) 59141

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000 (38343) 31851

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000 (38343) 20694

Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163 (38343) 53119

Учитель (преподаватель) информатики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 20000 (923) 1733172

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000 (38343) 71240

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 20000 (923) 1733172

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Новолокти» 15163 (38343) 58166

Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Преображенка» 15163 (38343) 63199

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163 (38343) 53119

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 20000 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000 (38343) 44147

Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000 (38343) 71240

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695

Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 16000 (38343) 21658

Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163 (38343) 41938

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ №3 30000 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000 (38343) 57173

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000 (38343) 51201

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) трудового обучения МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163 (923) 1733172

Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265

Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163 (38343) 70736

Учитель (преподаватель) физики МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) физики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) физики МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110

Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163 (38343) 70736

Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923

Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182

Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359

Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140

Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018

Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018

Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000 (983) 1302603

Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526

Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЖБИ-5» 20000 (38343) 35308

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000 (38343) 31663

Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128

Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Чабан КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662

Швея ИП Крючков Н.П. 20000 (962) 8263016

Швея ИП Першин А.П. 18000 (913) 7657098

Швея ООО » Лидер» 15163 (953) 7639773

Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810

Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000 (929) 3030407

Швея ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468

Швея ИП Первухин М.И. 15163 (38343) 23181

Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779

Швея ООО Лимонти 25000 (383) 2106109

Шлифовщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (838343) 50807

Штукатур ООО «Мой Дом» 16000 (38343) 71199

Штукатур ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700

Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272

Экономист ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (913) 9268444

Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000 (38343) 77228

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000 (38343) 24459

Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 15163 (38343) 28610

Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996

Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610

Электрогазосварщик ООО «ЖБИ-5» 22575 (38343) 35308

Электрогазосварщик ОП ООО «Промсервис» 40000 (961) 8487454

Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000 (913) 3711161

Электрогазосварщик ООО «Искитиммаш» 22000 (38343) 37100

Электрогазосварщик ИП Таранов Е.В. 30000 (38343) 92281

Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000 (38343) 33184

Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000 (38343) 50124

Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996 (38343) 71303

Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000 (38343) 28610

Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000 (38343) 31663

Электрогазосварщик 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 25990 (38343) 49642

Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000 (38343) 49642

Электромеханик АО «Сибирский Антрацит» 45000 (999) 4686172

Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000 (38343) 20385

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000 (383) 3830313

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 20000 (38343) 24210

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000 (38343) 24210

Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000 (38343) 20323

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000 (906) 9943333

Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда ООО МК Прогресс 23000 (38343) 24723

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800 (38343) 25599

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (838343) 50807

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000 (38343) 26700

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000 (38345) 71145

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000 (961) 8472488

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000 (38343) 92130

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 25000 (38343) 35308

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000 (38343) 23844

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200 (38343) 25621

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380 (38343) 25599

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880 (38343) 49642

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100 (38343) 49642

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ЖЭУ-2 ООО 18000 (38343) 36691

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 18000 (38343) 36691

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000 (38343) 20385

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000 (38343) 20385

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000 (38343) 20323

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000 (383) 2093972 доб. (122)

Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163 (38343) 61131

Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 22139 (38343) 35308

Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 20000 (38343) 35308

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000 (383) 2305084

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 30000 (999) 4686172

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 22000 (38343) 49642

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда ОАО «Искитимизвесть» 24000 (383) 2105195

Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420

Энергетик АО «Искитимцемент» 36450 (38343) 49642

Юрисконсульт ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000 (38343) 23152