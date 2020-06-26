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852 вакансии для бердчан предлагают работодатели Искитима с зарплатой от 15 000 до 60 000 рублей

11:35 26.06.2020 Фото: https://pixnio.com/
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На 36 450 рублей в месяц может рассчитывать энергетик, а юристу готовы платить от 17 000 до 25 000 рублей. Выбери свое место работы.

852 вакансии для бердчан предлагают работодатели Искитима с зарплатой от 15 000 до 60 000 рублей
Рабочие без образования тоже востребованы на рынке труда Бердска и Искитима
Профессия Организация Заработок от Телефон
Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000  (383) 2010974
Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163  (923) 2297639
Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000  (383) 2010974
Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000  (38343) 23844
Аппаратчик ЗАО «Искитимский молзавод» 31000  (838343) 51217
Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000  (383) 2305084
Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000  (913) 9467831
Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15170  (38343) 49642
Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов АО «Агрофирма «Лебедевская» 31000  (38343) 51217
Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608  (38343) 49642
Арматурщик ООО «ЖБИ-5» 18599  (38343) 35308
Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000  (913) 3881555
Бетонщик ИП Питецкий Максим Федорович 25000  (913) 7677608
Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163  (38343) 23180
Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500  (38343) 49642
Бухгалтер ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15200  (38341) 58910
Бухгалтер ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 15163  (38343) 20457
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800  (38343) 76272
Бухгалтер АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Бухгалтер АО «Новосибирская птицефабрика» 23980  (38343) 92422
Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163  (38343) 47164
Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000  (838343) 24612
Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163  (38343) 61131
Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163  (38343) 24708
Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163  (38343) 24708
Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000  (38343) 29316
Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000  (38343) 42006
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92422
Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000  (38343) 23480
Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163  (38343) 59018
Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000  (38343) 52142
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 23000  (38343) 25740
Водитель автомобиля МУП ИР «Центральное» 20000  (38343) 76195
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000  (38343) 72217
Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000  (913) 9190409
Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163  (38343) 43111
Водитель автомобиля ООО «ПГС» 30000  (923) 1113803
Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000  (913) 2091616
Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000  (913) 2091616
Водитель автомобиля ООО «Жилсервис» 22000  (38343) 31154
Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000  (913) 8994797
Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000  (38343) 76272
Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (923) 1137407
Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000  (913) 0023364
Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000  (38343) 20385
Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000  (913) 7273823
Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000  (38343) 20385
Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000  (383) 3048907
Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000  (913) 9093959
Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000  (913) 9254787
Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000  (38343) 24710
Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163  (38343) 25555
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200  (38343) 49642
Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000  (913) 2099020
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500  (38343) 25740
Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163  (38343) 47164
Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000  (38345) 69238
Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500  (38343) 24905
Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000  (38345) 21112
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000  (38343) 27600
Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000  (38343) 55122
Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000  (913) 0154442
Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000  (38343) 93021
Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000  (953) 8038762
Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163  (38343) 55124
Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (983) 3161191
Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163  (38343) 78028
Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000  (983) 3161191
Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163  (38343) 39205
Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163  (38343) 35985
Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090765
Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000  (38343) 26046
Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163  (38343) 20840
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000  (38343) 25880
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000  (38343) 22748
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000  (38343) 92355
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000  (38343) 28545
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000  (38343) 25114
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 18000  (38343) 74218
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000  (913) 7091397
Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000  (38343) 23844
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500  (38343) 23844
Врач-невролог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (983) 3161191
Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000  (38343) 23844
Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000  (913) 9221911
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-педиатр МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 30000  (38343) 40491
Врач-педиатр МКОУ КШ № 7 15163  (38343) 21658
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000  (983) 3161191
Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000  (38343) 25612
Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977  (383) 2090691
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (983) 3161191
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-стоматолог Алесик ООО 15163  (923) 2300151
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000  (38343) 27605
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000  (38343) 27605
Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000  (913) 3923864
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000  (913) 9221911
Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000  (38343) 23844
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000  (38343) 39657
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (983) 3161191
Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000  (38343) 20488
Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000  (913) 9268444
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000  (38343) 23844
Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000  (913) 7091397
Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300  (838343) 50807
Газорезчик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 23000  (983) 3156478
Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000  (38343) 92193
Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000  (383) 3211996
Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000  (38343) 29316
Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000  (38343) 29316
Главный экономист АО «Полевод» 18750  (38343) 61131
Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000  (38343) 50124
Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000  (913) 9555420
Горничная ИП Таранов Е.В. 15163  (903) 9302070
Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (38343) 74134
Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000  (38345) 69238
Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000  (38343) 29836
Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000  (38343) 76272
Грузчик ООО «КМП ВОСТОК» 30000  (961) 2206268
Грузчик ООО Атлант-Н 15163  (953) 7622313
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (800) 7755999
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (800) 7755999
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (800) 7755999
Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500  (923) 7751810
Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000  (913) 9467831
Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163  (38343) 92130
Дворник ООО УК «Жилищная инициатива» 15163  (983) 3091157
Дворник ООО «ЖЭУ №1» 15163  (38343) 28610
Дворник ООО «ЖЭУ-Центральное» 15163  (38343) 24370
Дворник ООО ЖЭУ «Центральное» 15163  (38343) 24370
Дворник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15200  (38343) 50404
Дворник ТСН «Комфорт» 15163  (38343) 24243
Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000  (38343) 39111
Дворник ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163  (983) 1212060
Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Дворник ООО «НовоСкан» 16000  (38343) 92050
Дворник ООО СФ «Запад» 15163  (38343) 28890
Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163  (38343) 51201
Дворник ООО «Алмаз» 15163  (38343) 52142
Дворник ООО Евсинский КХП 15200  (38343) 76488
Делопроизводитель администрация Искитимского района НСО 15163  (38343) 42775
Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163  (38343) 55246
Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163  (38343) 43111
Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000  (38343) 47164
Дорожный рабочий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21750  (923) 1280903
Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163  (38345) 21112
Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163  (923) 1043662
Дробильщик 3 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 28000  (383) 2105195
Животновод ООО «Алмаз» 18000  (38343) 52142
Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000  (983) 1302603
Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000  (983) 1302603
Заведующий отделением (в прочих отраслях) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 42000  (38343) 39657
Заведующий столовой МКОУ «СОШ д.Шибково» 15163  (38343) 65115
Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436  (383) 2090691
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Заведующий хозяйством ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425  (38343) 71240
Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000  (38343) 29836
Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
Зоотехник АО «Новоозерское» 15163  (38343) 59018
Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Инженер-программист МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО 15163  (38343) 24319
Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000  (38343) 20175
Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Инженер-экономист АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000  (923) 1280903
Инженер-электроник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280903
Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000  (38343) 92349
Инженер АО «РЭС» 32000  (38343) 20385
Инженер ООО «Триал» 15163  (913) 7679708
Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000  (38343) 24727
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000  (38343) 49642
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000  (38343) 76488
Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840  (38343) 33184
Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000  (905) 9031684
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000  (923) 2419700
Инженер по промышленной безопасности АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000  (923) 1280903
Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900  (38343) 25599
Инспектор ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556  (38343) 93021
Инспектор администрация Искитимского района НСО 18800  (38343) 42775
Инспектор администрация Искитимского района НСО 18800  (38343) 42006
Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163  (38343) 92349
Инспектор по кадрам ООО «ЛДСК» 28000  (38343) 31663
Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163  (903) 9350878
Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163  (38343) 24651
Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000  (983) 3156478
Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000  (38343) 24142
Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090691
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000  (38343) 24765
Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Кассир Исток ООО 15163  (913) 8957474
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кладовщик Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Кладовщик ООО «КМП ВОСТОК» 20000  (961) 2206268
Кладовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92422
Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689  (383) 2090691
Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000  (913) 7387699
Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163  (923) 1804858
Контролер АО «Искитимцемент» 36840  (38343) 49642
Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250  (38343) 31663
Копировщик ООО «Междуречье» 15163  (38343) 20672
Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163  (38343) 39111
Культорганизатор МКУК «Досуговый центр Промышленного сельсовета» 15163  (38343) 71232
Культорганизатор МКУК «Гусельниковский центр досуга» 15163  (838343) 67193
Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163  (923) 2274896
Кухонный рабочий МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163  (38343) 40491
Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172  (383) 2090691
Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200  (923) 2448415
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700  (38343) 92422
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000  (38343) 25588
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000  (38343) 25588
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант ООО «ЛДСК» 19250  (38343) 31663
Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000  (38343) 50807
Лебедчик ОАО «Искитимизвесть» 23000  (383) 2105195
Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Маляр ЖЭУ-2 ООО 15163  (38343) 36691
Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163  (38343) 36691
Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000  (38343) 33184
Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500  (38343) 76488
Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000  (923) 1280903
Мастер ЗАО «Искитимский молзавод» 34000  (838343) 51217
Мастер АО «Агрофирма «Лебедевская» 34000  (38343) 51217
Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000  (383) 2105195
Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000  (38343) 49642
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000  (983) 3155715
Мастер строительных и монтажных работ ООО ЖЭУ «Центральное» 18000  (38343) 24370
Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (383) 3211996
Мастер участка АО «РЭС» 38000  (38343) 20385
Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000  (38343) 92422
Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92422
Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000  (923) 1280903
Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000  (38345) 21112
Машинист бульдозера ООО «ЖБИ-5» 23158  (38343) 35308
Машинист буровой установки 6 разряда ОП ООО «Промсервис» 60000  (961) 8487454
Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000  (38343) 49642
Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200  (38343) 50124
Машинист крана (крановщик) АО «ЭПМ-НовЭЗ» 35000  (383) 4350807
Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000  (38343) 20385
Машинист насосных установок ООО «Искитимская городская котельная» 19200  (38343) 49642
Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580  (38343) 25599
Машинист установок обогащения и брикетирования 2 разряда-5 разряда АО «Сибирский Антрацит» 18000  (999) 4686172
Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500  (383) 3446816
Медицинская сестра ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800  (38343) 20488
Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000  (913) 7091397
Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483  (383) 2090691
Медицинская сестра Алесик ООО 15163  (923) 2300151
Медицинская сестра операционная ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000  (38343) 23844
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735  (383) 2090691
Менеджер АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92422
Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000  (38343) 22212
Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000  (383) 2142101
Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163  (913) 7679708
Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163  (38343) 42080
Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000  (38343) 40491
Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163  (38343) 20334
Механик ЗАО «Искитимский молзавод» 27343  (838343) 51217
Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500  (38343) 51217
Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Механик автомобильной колонны МКП ИР «ПАТП» 20000  (38343) 25740
Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000  (38343) 76272
Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000  (383) 3446816
Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000  (38343) 76488
Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000  (38343) 93021
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000  (38343) 39657
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000  (38343) 39657
Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000  (913) 9254787
Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172  (383) 2090691
Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Монтажник ИП Лобода Н.Н. 20000  (913) 3928093
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000  (923) 1280903
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822  (38343) 49478
Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Музыкальный руководитель МБУК Искитимского района «Центр развития культуры Искитимского района» 15163  (38343) 29620
Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000  (38343) 20005
Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000  (38343) 25114
Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000  (38343) 24623
Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163  (38343) 74218
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000  (923) 1280903
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000  (923) 1280903
Наладчик технологического оборудования ООО Атлант-Н 40000  (953) 7622313
Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000  (38343) 49642
Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000  (38343) 20385
Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000  (923) 2419700
Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163  (962) 8263016
Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163  (38343) 25474
Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000  (383) 2010974
Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000  (38343) 29678
Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163  (38343) 20616
Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000  (38343) 52142
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000  (38343) 72217
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» 19000  (38343) 92422
Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000  (923) 7030229
Оператор связи Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (923) 1137407
Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000  (913) 9345949
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 22000  (38343) 25588
Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Офис-менеджер ООО «Электронные системы безопасности» 17000  (38343) 41713
Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000  (38343) 72217
Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163  (38343) 28599
Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163  (38343) 20341
Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163  (38343) 50829
Парикмахер ИП Кузьмина А.В. 15200  (38343) 29883
Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 16000  (913) 7676310
Парикмахер ИП Петрова М.С. 15163  (923) 2461466
Парикмахер ИП Ерохина Е.С. 25000  (923) 2484331
Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163  (905) 9552856
Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000  (38343) 40491
Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Педагог-психолог МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000  (38343) 38520
Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600  (38343) 24651
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163  (38343) 73121
Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163  (38343) 20694
Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090691
Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000  (38343) 24651
Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Пекарь ООО «Автофуд» 23100  (38343) 23301
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000  (913) 7387699
Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000  (923) 1804858
Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000  (38343) 47164
Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000  (38343) 25526
Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163  (923) 2274896
Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163  (905) 9318904
Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Повар МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163  (38343) 40491
Повар МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163  (38343) 24651
Повар ООО «Автофуд» 23900  (38343) 23301
Повар ИП Лямкина Е.А. 17000  (923) 1804858
Повар ИП Лямкина Е.А. 21000  (923) 1804858
Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163  (38343) 76182
Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000  (962) 8363736
Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540  (383) 2090691
Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556  (38343) 93021
Повар МУП ЦУМ Искитим 15163  (38343) 23121
Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200  (38343) 44142
Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163  (905) 9309415
Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163  (38343) 51217
Повар ООО «Алякова» 19000  (38343) 24626
Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000  (923) 1161616
Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163  (38343) 24765
Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200  (923) 2448415
Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163  (38343) 51217
Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163  (38343) 25588
Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000  (38343) 33184
Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000  (383) 2305084
Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200  (38343) 76488
Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163  (38343) 93002
Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163  (38343) 63248
Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163  (38343) 31663
Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000  (983) 1330565
Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163  (38343) 49642
Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163  (38343) 49642
Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300  (38343) 49642
Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000  (38343) 29818
Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163  (38343) 39205
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000  (38343) 25526
Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000  (923) 7751810
Помощник Повар КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163  (923) 1043662
Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163  (38343) 22184
Портной ИП Витман Т.П. 15163  (38343) 42080
Портной ИП Корбатова Л.А. 18000  (913) 9073468
Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170  (38343) 35960
Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170  (38343) 35960
Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163  (38343) 71240
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23093
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23093
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674  (38341) 58910
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 18000  (923) 1733172
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163  (38343) 41938
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163  (38343) 53119
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ п.Рощинский» 17000  (38343) 69613
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000  (38343) 38520
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23640
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000  (38343) 76168
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000  (38343) 57173
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000  (38343) 37264
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163  (38343) 72198
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163  (38343) 74110
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Преподаватель (в средней школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000  (38343) 37264
Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Продавец-консультант ИП Мартынов А.А. 15163  (923) 7026260
Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000  (383) 3613010
Продавец непродовольственных товаров ИП Елисеев Павел Геннадьевич 15163  (38343) 68008
Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000  (38343) 42026
Продавец продовольственных товаров КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163  (923) 1043662
Продавец продовольственных товаров ООО Жемчужина 17000  8903 9381728
Продавец продовольственных товаров ИП Адова С.В. 25000  (913) 3733798
Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163  (923) 1144928
Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163  (913) 3963862
Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556  (38343) 93021
Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000  (983) 3155715
Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000  (38343) 24142
Психолог МКОУ «ООШ п.Первомайский» 15163  (38343) 79990
Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92422
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 22200  (38343) 92422
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92422
Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163  (923) 1280903
Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163  (38343) 50807
Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000  (383) 2010974
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165  (38343) 22328
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300  (38343) 49642
Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163  (38343) 76272
Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163  (38343) 63248
Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163  (923) 1043662
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры ООО «ОДИН КЛИК» 20000  (913) 9026307
Разнорабочий ИП Таранов Е.В. 15163  (38343) 92281
Разнорабочий АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15500  (838343) 50807
Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92422
Разнорабочий ИП Евдокимов Д.Ю. 15163  (983) 3155715
Разнорабочий ООО МК Прогресс 16000  (38343) 24723
Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000  (913) 4739416
Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000  (913) 7175827
Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 30000  (913) 3733798
Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Рамщик ИП Бондарев Д.М. 20000  (913) 4739416
Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000  (923) 7751810
Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163  (913) 7111779
Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616
Сборщик изделий из древесины ООО «КМП ВОСТОК» 20000  (961) 2206268
Сборщик изделий из древесины ООО «КМП ВОСТОК» 20000  (961) 2206268
Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000  (38343) 29881
Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000  (38343) 55246
Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Секретарь ИП Витман Т.П. 15163  (38343) 42080
Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163  (38343) 24518
Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500  (38343) 76488
Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000  (38343) 37100
Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700  (38343) 50807
Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000  (913) 3711161
Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000  (913) 7719903
Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000  (38343) 33184
Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163  (38343) 20616
Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600  (38343) 49642
Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92422
Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930  (38343) 25599
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000  (38343) 76488
Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000  (38343) 76488
Слесарь-сантехник ЖЭУ-2 ООО 15163  (38343) 36691
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 15163  (38343) 28610
Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (383) 3211996
Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163  (38343) 36691
Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000  (38343) 76272
Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540  (383) 2090691
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163  (38343) 20616
Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163  (38343) 25703
Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92422
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 27000  (983) 3156478
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280903
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000  (913) 7719903
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600  (38343) 25599
Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000  (838343) 50807
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338  (38343) 71303
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000  (38343) 50124
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000  (38343) 92422
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда-5 разряда МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000  (38343) 23152
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Вертикаль» 20000  (913) 2099020
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660  (923) 1280903
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000  (38343) 25593
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000  (383) 2142101
Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000  (913) 3881555
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 5 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 30000  (999) 4686172
Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33184
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500  (913) 8950836
Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Сортировщик Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163  (913) 9004362
Специалист КПКГ «Сибирский кредит» 20000  (38343) 92002
Специалист МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 29461
Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 20081  (923) 1092080
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 29836
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 29836
Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000  (38343) 55246
Специалист администрация Искитимского района НСО 15163  (38343) 24628
Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163  (38343) 76772
Специалист ООО Евсинский КХП 33000  (38343) 76488
Специалист МУП ИР «Центральное» 20000  (38343) 76195
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000  (38343) 29836
Специалист Администрация Преображенского с/с 16945  (38343) 63192
Специалист гражданской обороны ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17500  (38343) 24651
Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163  (38343) 24651
Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000  (913) 9172726
Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000  (38343) 29836
Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000  (38343) 23152
Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500  (38343) 22184
Столяр ИП Крючков Н.П. 15163  (962) 8263016
Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163  (38343) 21557
Сторож (вахтер) ООО «Вертикаль» 15163  (913) 2099020
Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163  (38343) 39657
Стропальщик ООО «КМП ВОСТОК» 30000  (961) 2206268
Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000  (38343) 35308
Стропальщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000  (38343) 23799
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000  (38343) 23799
Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Техник ООО «Водоканал» 16920  (38343) 25599
Технолог АО «Новосибирская птицефабрика» 22300  (38343) 92422
Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000  (38343) 25588
Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000  (38343) 47164
Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000  (913) 7059455
Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50807
Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000  (923) 7038705
Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000  (913) 9467831
Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163  (38343) 61131
Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «Алмаз» 25000  (38343) 52142
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000  (38343) 76272
Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000  (38343) 72217
Тракторист АО «Агрофирма «Лебедевская» 24579  (38343) 51217
Тракторист ООО Теплосервис 16000  (913) 7719903
Тракторист АО «Искитимцемент» 32700  (38343) 49642
Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000  (38345) 21112
Тракторист ЗАО Степное 25000  (38343) 55122
Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000  (383) 2010974
Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163  (38343) 27443
Уборщик производственных и служебных помещений ООО УК «Жилищная инициатива» 15163  (983) 3091157
Уборщик производственных и служебных помещений МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163  (38343) 68377
Уборщик производственных и служебных помещений МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163  (38343) 40491
Уборщик производственных и служебных помещений ЖЭУ-2 ООО 15163  (38343) 36691
Уборщик производственных и служебных помещений Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15100  (38343) 35960
Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200  (38343) 50404
Уборщик производственных и служебных помещений «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163  (38343) 22184
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163  (38343) 36691
Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 15163  (38343) 31863
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Вертикаль» 15163  (913) 2099020
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430  (38343) 31663
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Уборщик производственных и служебных помещений ИП Адова С.В. 15163  (913) 3733798
Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163  (38341) 58910
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163  (38343) 31269
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163  (38343) 39657
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163  (38343) 20434
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500  (38343) 92050
Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241  (383) 2090691
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163  (38343) 47164
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163  (38343) 24905
Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000  (913) 9162002
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163  (38343) 23844
Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000  (38343) 24727
Уборщик территорий МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163  (38343) 35985
Уборщик территорий МАОУ ДО ДЮСШ 15163  (38343) 27443
Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163  (38343) 20434
Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091  (383) 2090691
Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163  (38343) 24651
Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163  (38343) 92130
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163  (38343) 23844
Уборщик территорий 1 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163  (38343) 21658
Укладчик-упаковщик ООО Атлант-Н 30000  (953) 7622313
Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500  (38343) 25588
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000  (38343) 25588
Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163  (923) 7751810
Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Учетчик АО «Новосибирская птицефабрика» 22000  (38343) 92422
Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Учитель-логопед МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Учитель-логопед МКОУ «ООШ п.Первомайский» 15163  (38343) 79990
Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163  (38343) 20694
Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель МКОУ КШ № 7 23000  (38343) 21658
Учитель МКОУ КШ № 7 23000  (38343) 21658
Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163  (923) 1733172
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163  (38343) 70736
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) географии МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163  (923) 1733172
Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 15163  (38343) 69613
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 15163  (38343) 69613
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Первомайский» 16000  (38343) 79990
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163  (38343) 41938
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 20000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23640
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000  (38343) 59141
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163  (38343) 76168
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163  (38343) 76168
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163  (38343) 53119
Учитель (преподаватель) информатики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 20000  (923) 1733172
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000  (38343) 38520
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 20000  (923) 1733172
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Новолокти» 15163  (38343) 58166
Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Преображенка» 15163  (38343) 63199
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163  (38343) 53119
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 20000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000  (38343) 44147
Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163  (38343) 73121
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 16000  (38343) 21658
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163  (38343) 41938
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ №3 30000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000  (38343) 57173
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000  (38343) 51201
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) трудового обучения МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163  (923) 1733172
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163  (38343) 70736
Учитель (преподаватель) физики МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) физики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) физики МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163  (38343) 70736
Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ п.Маяк 15163  (38343) 51923
Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163  (38343) 70719
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163  (38343) 76182
Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163  (38343) 67140
Фармацевт ООО «Верона» 25000  (923) 1330018
Фармацевт ООО «Верона» 25000  (923) 1330018
Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000  (983) 1302603
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000  (38343) 25526
Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЖБИ-5» 20000  (38343) 35308
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000  (38343) 31663
Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Чабан КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163  (923) 1043662
Швея ИП Крючков Н.П. 20000  (962) 8263016
Швея ИП Першин А.П. 18000  (913) 7657098
Швея ООО » Лидер» 15163  (953) 7639773
Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000  (929) 3030407
Швея ИП Корбатова Л.А. 18000  (913) 9073468
Швея ИП Первухин М.И. 15163  (38343) 23181
Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163  (913) 7111779
Швея ООО Лимонти 25000  (383) 2106109
Шлифовщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000  (838343) 50807
Штукатур ООО «Мой Дом» 16000  (38343) 71199
Штукатур ООО «Бастет» 22000  (923) 2419700
Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800  (38343) 76272
Экономист ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (913) 9268444
Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000  (38343) 77228
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000  (38343) 24459
Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 15163  (38343) 28610
Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (383) 3211996
Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Электрогазосварщик ООО «ЖБИ-5» 22575  (38343) 35308
Электрогазосварщик ОП ООО «Промсервис» 40000  (961) 8487454
Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000  (913) 3711161
Электрогазосварщик ООО «Искитиммаш» 22000  (38343) 37100
Электрогазосварщик ИП Таранов Е.В. 30000  (38343) 92281
Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000  (38343) 33184
Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000  (38343) 50124
Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996  (38343) 71303
Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000  (38343) 28610
Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000  (38343) 31663
Электрогазосварщик 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 25990  (38343) 49642
Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000  (38343) 49642
Электромеханик АО «Сибирский Антрацит» 45000  (999) 4686172
Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000  (38343) 20385
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000  (383) 3830313
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 20000  (38343) 24210
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000  (38343) 24210
Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000  (38343) 20323
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000  (906) 9943333
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда ООО МК Прогресс 23000  (38343) 24723
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000  (838343) 50807
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000  (913) 7719903
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000  (38343) 26700
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (983) 3161191
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000  (38343) 50124
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000  (38345) 71145
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000  (961) 8472488
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000  (38343) 92130
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 25000  (38343) 35308
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000  (38343) 23844
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200  (38343) 25621
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100  (38343) 49642
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ЖЭУ-2 ООО 18000  (38343) 36691
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 18000  (38343) 36691
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000  (38343) 20385
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000  (38343) 20385
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000  (38343) 20323
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000  (383) 2093972 доб. (122)
Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163  (38343) 61131
Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 22139  (38343) 35308
Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 20000  (38343) 35308
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000  (383) 2305084
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 28000  (999) 4686172
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 30000  (999) 4686172
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 22000  (38343) 49642
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда ОАО «Искитимизвесть» 24000  (383) 2105195
Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000  (913) 9555420
Энергетик АО «Искитимцемент» 36450  (38343) 49642
Юрисконсульт ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000  (38343) 23152
Юрист ООО «Правосудие» 17000  (905) 9318904
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