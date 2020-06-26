Самый неразгаданный и таинственный знак Зодиака: все о Раке (21 июня -22 июля)

Очень чувствительны знак зодиака — Рак

Люди, родившиеся под этим знаком, отличаются особенной чувствительностью – даже вскользь произнесенное недоброе слово способно повергнуть их в депрессию; при этом Рак обладает достаточно сильной внутренней энергией, и можно не сомневаться, что его подавленное состояние быстро передастся окружающим. Но не стоит представлять Рака постоянным меланхоликом, ежесекундно страдающим от несовершенства мира – посмеяться он тоже любит и чувством юмора наделен весьма неплохим.

Жизнь Рака представляет собой чередующиеся периоды взлетов и падений, при этом даже при самых благоприятных обстоятельствах люди этого знака иногда предпочитают отступить и воспользоваться затишьем, чтобы передохнуть. Они берут не напором, а хитростью, не агрессивным наступлением, а измором.

Рак обладает благородством и бескорыстием, но проявляет эти качества чрезвычайно редко, поэтому многим кажется самовлюбленным эгоистом. Рак действительно высокого мнения о собственной персоне, поэтому, оказавшись в центре внимания, ведет себя непринужденно. Рак любит почет и славу, но воспринимает их как должное и, кроме того, всегда предпочтет им финансовые и иные материальные блага.

Рак отдает предпочтение тихой семейной жизни, а не яркой светской; бывает щедр с близкими и скуповат с чужими. Это утверждение касается не только денег, но и проявления чувств.

Раки-мужчины отличаются стремлением к накопительству и стараются максимально комфортно устроится в окружающем мире, обеспечив заодно и хороший запас на «черный день». При первом впечатлении такие люди кажутся скуповатыми, но дело скорее в том, что они стараются быть максимально рациональными в расходах, предпочитая долгосрочные вложения. Мужчина-Рак не будет растрачивать силы по мелочам, редко выкладывается по максимуму, но поставленных целей все же добивается.

Женщины-Раки кажутся мягкими и уравновешенными, но их настроение очень сильно зависит от окружающих. Для родившихся под этим знаком важна поддержка близких и одобрение друзей. Они отличные матери и верные жены, кроме того, понятие «женская дружба» для них – далеко не пустой звук.

Питер Рубенс, Жан-Жак Руссо, Дж.Дарвин, Жорж Санд, Франц Кафка, Рембрант Ван-Рейн, Эль Греко, Писсаро, Жан Коро, Эдгар Дега, Марсель Пруст, Рокфеллер, Владимир Маяковский, Джина Лоллобриджида, Джордж Буш, Сильвестр Сталлоне, Пьер Карден, Джорджио Армани, Ринго Стар, Лион Фейхтвангер, Марк Шагал, Юлий Цезарь, Карлос Сантана, Анна Ахматова, Лия Ахеджакова, Александр Ширвиндт, Памела Андерсон, принцесса Диана, Диана Гурцкая, Том Круз, Том Хэнкс, Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, Михаил Ходорковский, Алсу, Валерий Шанцев, Константин Боровой, Майк Тайсон, Ральф Шумахер, Юлия Бордовских, Алла Будницкая, Тута Ларсен, Жанна Агузарова, Леонид Агутин, Яна Поплавская, Мария Арбатова.

(21 июня – 22 июля) По темпераменту Раки флегматики, принадлежащие стихии воды. Они находятся под покровительством Луны и Юпитера, имея в качестве талисманов рака, слона, цветок клевера и оливу. К числу благоприятных для представителей знака цветов относятся синий, зеленый, серебристый и белый. Неблагоприятным считается серый цвет. Камнями знака являются сапфиры и агаты, а также берилл. Металлами Рака считается серебро, олово и золото (только белое). Наиболее благоприятными числами являются 2-4-5-8, а днями недели понедельник, четверг и пятница.

Раки очень чувствительны и ранимы. Даже случайно нанесенная обида способна стать для представителей этого знака причиной серьезной депрессии, при этом за счет собственной энергетики они умеют передавать свое настроение окружающим людям. В тоже время, далеко не всегда Раки демонстрируют поведение классических меланхоликов. Для них свойственно чувство юмора и умение интересно пошутить.

Жизнь Раков не идет по прямой линии. Она всегда представляет собой последовательность удачных и неудачных периодов, при этом Раки способны даже в моменты взлетов остановиться для отдыха. Они не склонны проявлять для достижения цели напор и агрессию. Значительно чаще они применяют измор и хитрость.

Благородство и расположенность к бескорыстной помощи заложены в душе Раков, но применяют на практике эти черты они не часто, поэтому многие окружающие уверены в их максимальном эгоизме. Представители знака высоко оценивают себя и свои способности, любят находиться в центре внимания и в лучах славы. В тоже время они способны без проблем обменять почет и уважение на материальные преференции.

Знак зодиака Рак располагает к спокойной семейной жизни, в то время как светские тусовки не свойственны его представителям. Очень часто Раки проявляют щедрость по отношению к самым близким людям, но при этом остаются скупы к чужим. Причем касается это не только финансовых средств, но и проявления чувств.

Раки-женщины. Для них свойственен облик внешней мягкости и душевного равновесия, при этом их душевное состояние имеет зависимость от окружающей обстановки. По жизни представительницы этого знака всегда нуждаются в поддержке со стороны родственников и наиболее близких людей. Из них получаются прекрасные подруги и матери, а жены-раки никогда не допускают семейных измен.

Раки-мужчины. Главной их особенностью является склонность к накоплению. Каждый рак уверенно чувствует себя только в условиях, когда у него за спиной есть необходимый «запас» на черный день. Изначально кажется, что раки люди очень скупые, но на самом деле они максимально рациональны в своих расходах. Представителям данного зодиака не свойственно максимально вкладываться в решение задач, особенно имеющих второстепенное значение, тем не менее, поставленных целей они в большинстве случаев успешно добиваются.

Перед людьми Раки предпочитают демонстрировать спокойствие и уравновешенность, но спрятать свои истинные чувства, наполненные переживаниями, им удается очень и очень не часто. Зачастую их не удается скрыть даже за максимально толстым панцирем внешнего спокойствия.

Рожденные под знаком Рак не отличаются импульсивностью, но при этом у них может проявляться очень переменчивое настроение. Обида или гнев могут охватить их без видимых на это причин, причем также быстро все это может улетучиться, возвращая представителей знака к своему нормальному состоянию.

Раки отличаются высокой скоростью принятия решений, при этом они не практикуют прямую дорогу к конечной цели. Перед тем, как приступить к последнему броску, Раки всегда максимально продумывают действия и всегда стараются иметь в запасе один или несколько вариантов отступления.

Раки значительно чаще задумываются о текущих потребностях, чем о воздушных замках в будущем. Представители этого знака не любят лишний финансовый риск, предпочитая заниматься накоплением средств, а не их растратой. Даже в надежные проекты Раки не вкладывают всех денежных средств, предпочитая всегда иметь запас, позволяющий избежать полного краха при неблагоприятном развитии ситуации.

Зачастую представители этого зодиака обладают мстительностью, но редко применяют это на практике из-за собственной осторожности и нежелания усугубить ситуацию. Большинство нехороших поступков Раки совершают втайне, чтобы окружающие не догадались об этом. Во многом поэтому, у представителей знака очень мало действительно непримиримых врагов.

Положительные черты:

Преданность, хорошая интуиция, способность до последнего защищать интересы своих близких. Очень эмоциональные, они способны в беседе с человеком сопереживать его проблеме, при этом зачастую они подменяют логику интуицией и достигают отменных результатов, так как она практически их не подводит.

Обладатели знака зодиака Рак чаще всего характеризуются стремлением работать головой, а не руками. Среди представителей этого знака очень много людей аналитического склада ума, предпочитающих обдумывать полученную информацию, находить определенные последовательности и закономерности. Больше всего Раки проявляют любовь к истории. Именно любовь всего старинного превращает Раков в прекрасных антикваров, способных оценить предмет не только на основе его внешности, но и на базе исторических фактов.

Имея развитое воображение, они не склонны к творчеству. Умение внушить доверие в совокупности со способностью хранить секреты, позволяет ракам добиваться больших успехов в адвокатуре, а также в качестве врачей-психиатров или психологов.

Раки отличаются большим азартом, но при этом везением они обделены. В результате куда чаще из них получаются удачные предприниматели, чем удачные игроки. Вне зависимости от занимаемой должности Раки очень ответственно подходят к своей работе, выполняя ее предельно скрупулезно. Не удивительно, что уважением они пользуются не только у руководителей, но и у коллег.

За счет любви к земле, из раков могут получиться прекрасные фермеры или садоводы. Хорошие перспективы открываются перед представителями этого знака и в кулинарии. Если они смогут перебороть себя, и отказаться от использования продуктов, которые не доели вчера, успех на должности повара им гарантирован.

Излишняя чувствительность Раков способна негативно сказаться на их психологическом состоянии, становясь причиной разного рода расстройств и депрессий. Вместе с этим, переживания негативно сказываются и на способности организма противостоять различным инфекциям и болезням. В тоже время, наличие внушительного состояния способно в кратчайшие сроки излечить Рака и обеспечить ему здоровье и бодрость на долгие годы, до самой старости.

Основными проблемами Раков являются кожа и грудная клетка. Очень нежная кожа представителей знака подвержена воспалениям, и даже самые мелкие раны заживают очень долго. Серьезные проблемы могут испытывать представители знака с почками, а также с желудком. Язва является среди них одним из наиболее распространенных заболеваний.

Обеспечить Раку хорошее здоровье способен свежий воздух и водные процедуры. Море способно избавить Раков от всех душевных и физических недугов, причем море оказывает даже больше значения, чем семейное благополучие или успехи на работе.

Раки способны понять, что частое употребление жирной или острой пищи вредит здоровью, но это не способно остановить их от употребления любимых блюд, какими бы вредными они не были. Тоже самое, с отварными овощами и злаками. Никакая полезность не убедит Раков употреблять их в пищу. Стоит признать, что необходимость придерживаться диеты является настоящей проблемой для представителей знака.

Для Раков в целом противопоказано употребление разнообразной экзотической пищи, особенно когда это касается мясных или рыбных блюд, а также кислых овощей. Они способны не только привести к появлению аллергических реакций, но и спровоцировать пищевое отравление.

Юлий Цезарь, Джордж Буш и принцесса Диана Михаил Ходорковский, Константин Боровой Рубенс, Жан-Жак Руссо, Рембрант Владимир Маяковский, Анна Ахматова Майк Тайсон, Ральф Шумахер.



Рак – самый предусмотрительный из всех знаков Зодиака. Легче всего отличить Рака от остальных, наблюдая за тем, как он идет к своей цели. Дело в том, что упорство в его характере сочетается с осторожностью, из-за чего Рак не склонен отступать, но и не идет напролом. Его тактика – размышлять, взвешивать все «за» и «против» и выжидать, выбирая удобный момент. Зато когда такой момент настанет, Рак вряд ли упустит свой шанс.

Рожденному под этим зодиакальным созвездием вообще не свойственные спонтанные, непродуманные решения, из-за чего действия Рака крайне редко заканчиваются провалом. И в таком его поведении кроется секрет: дело здесь не столько в любви Рака побеждать, сколько в тех мучительных переживаниях, которые причиняют ему неудачи. Будучи очень чувствительной натурой, Рак болезненно воспринимает любой провал. В такие минуты у него опускаются руки, и он еще не скоро находит в себе силы для того, чтобы двигаться дальше вперед. Именно поэтому Рак всегда так вдумчив и осторожен: новые неудачи ему не нужны.

С другой стороны, если уж Рак чего-то добился, то до последнего не выпустит из рук завоеванное такой дорогой ценой. Это касается всех сфер его жизни – и дружбы, и любви, и работы, и денег. Такое качество позволяет ему сохранять и приумножать, позволяя скопить в течении жизни не только духовные богатства, но и немалые материальные блага. Вообще в финансовом плане Рак очень запаслив и даже скуповат, впрочем, сам он видит в этом лишь свою практичность и предусмотрительность.

Чувствительность и эмоциональность Рака делает его внимательным собеседником и понимающим другом, и обычно находится немало желающих доверить ему свою тайну или поплакать в жилетку. Однако истинные чувства и мысли самого Рака известны только ему одному. Такая привычка Рака держать все в себе приводит к тому, что его и без того глубокие эмоции способны достигать огромной силы, влияя и на его дела, и на его самочувствие. От забот и волнений Рак может слечь в постель, в то время как хорошие новости в два счета поднимут его на ноги.

Дом для Рака – своя крепость и самое лучшее место на земле. И это несложно понять, ведь только за его стенами Рак может обустроить свой личный, комфортный мирок, отгородившись от бушующих за стенами проблем и неприятностей. Только дома он чувствует себя полностью защищенным, и по-настоящему счастлив. Любым путешествиям и уж тем более выходам в свет Рак предпочтет вечер, проведенный в кругу семьи или самых близких друзей.

Стихия Рака – Вода, глубины которой скрывают немало тайн. Его планета – романтичная Луна, наделяющая его переменчивым настроением и мечтательностью.

Чувствительный и ранимый, запасливый и осторожный, Рак строит свое будущее, не забывая о прошлом. Его прошлые достижения – это его богатство, которое он не собирается терять, а его дом – это тот плацдарм с которого он делает свои осторожные шаги в будущее и в котором в любой момент может спрятаться, как в панцирь, от бурь и неудач жестокого мира.

(21 июня – 22 июля)

Общая характеристика гороскопа характера знака зодиака Рак.

Верен и предан в любви и семейной жизни. В семье они находят комфорт и самовыражение. Чувственны, легко ранимы, предпочитают больше давать, чем брать. В работе честны и надежны. Не любят новшеств, соблюдают множество условностей. Обладают обостренной интуицией, доходящей до мистицизма, но скрывают это, так как не любят выделяться из толпы. Под этим знаком рождены: Петрарка, Лафонтен, Мазарини, Рембрант, Рубенс, Жан- Жак Руссо, Глюк, Кафка, М. Шагал.

Темперамент и характер

Интеллект западает в душу от «темноты». Рак обладает хорошим интеллектом, невероятной памятью, он только не должен пользоваться ею для самокопания, сожаления и мести. Хорошо, если Рак пользуется своим богатым жизненным опытом в качестве оружия, с которым можно выйти, а не в качестве гнезда, в которое можно отступить. Если бы он перестал бояться созданных им же фантомов, а заставил бы их работать на себя, если бы он заставил себя жить в реальности, а не в мечтах! Если бы он думал о своем завтра и отбросил бы то, что было вчера! Но Рак пятится назад или в сторону, пугается. Если надо – идет вперед, но останавливается в испуге, сдерживая дыхание. Ни у какого другого знака нет большей потенциальной ласковости, чем у Рака, никто не может быть более игривым, любящим. Если же нет, всегда есть угроза бегства в подсознание от жестокой действительности. Ни один из знаков не тоскует так по дому, по Родине, как Рак. Раку нужно время на размышление, его нельзя торопить. Если хватит терпения культивировать Рака, как редкое растение, нет большей отдачи, чем от него. Женщины-Раки любят заботиться о своем теле, предпочитая шелка, кружева, нежные тона, длинные волосы.

Стихия знака

Уязвимые места: желудок, печень, мочевой пузырь, кишечник, органы, связанные с переработкой пищи и выведения их из организма. Эти люди подвержены полноте, низкому давлению крови, им следует избегать запоров, отравляющих организм и приводящих к депрессии, при полнолунии надо избегать слишком долгого сна, не надо пить много жидкости, включая безалкогольные напитки и воду. Многие болезни Рака психоматические (из-за периодов депрессии). Здесь нужно менять жизненные привычки, еду, сон, а не докторов. Родители ребенка-Рака не должны наказывать его, запирая в темной комнате, должны следить, чтобы он не спал долго в подростковом возрасте и не пил слишком много напитков в период полового созревания. Рак в любом возрасте не должен есть поспешно. У женщин-Раков часто бывают болезненные менструальные периоды с мигренями и спазмами, но зато у них самые легкие роды. На них хуже, чем на женщин других знаков, влияет аборт. И мужчины, и женщины подвержены язве желудка, имеют ипохондрические тенденции: им следует стремиться к полной занятости, чтобы не потакать собственным слабостям. Превентивные меры: диета, теплые ванны, регулярный сон, полноценный отдых. Определенные нервные депрессии могут излечиваться осторожным применением гипноза или магнетизма.

Психосексуальный гороскоп

Рак – это самый беспорядочный в связях знак. Изменчивый в настроении: он легко может оказаться в сплетении сексуальных подвигов. Однако, если они любят человека, нет такого, что бы Раки не сделали для ублажения предмета своей любви. Ему не чужды никакие формы полового акта. Женщинам этого знака нравится вести себя по-матерински по отношению к мужчинам. Рак управляет грудью, и его возбуждает особенно эта часть тела. Раков-мужчин привлекают женщины постарше, материнского типа. Раки обладают огромным контролем над половыми функциями: они способны вести интенсивную любовную игру долгое время. Мужчины и женщины-Раки любят, чтобы их ласкали. Женщинам этого знака нравится играть роль маленькой, невинной девочки, которой завладевает стереотипный, распутный мужчина. Они вне себя от радости при соблазне эротического удовольствия, но притворяются что они теряют девственность. Это знак, который производит чрезвычайно застенчивых людей, но в отдельных случаях они обращаются к другой крайности в сексуальных отношениях и играют агрессивную, властную роль, иногда доходят до садизма, словесного и физического.

Несексуальные маневры

Как удовлетворить Рака

Делайте так, чтобы они чувствовали себя молодыми! Они боготворят молодость (за ними идут Весы и Львы). Единственный способ для Рака преодолеть сексуальное влечение и остаться верным – это попасть в ситуацию, где это невозможно: на работе, на конференции, в больнице, где он неподвижен из-за гипса, или в объятиях своей любимой, супруги.

Положительные черты характера

Несмотря на то что Раки очень нервны (отрицательные типы), положительный тип обладает большим количеством добродетелей: покровительственное отцовское или материнское отношение к людям, лидерство в рискованных делах и большое упорство. Помимо всего, у них есть ценное качество, которое помогает им преодолеть их отрицательные черты – терпение. Раки могут быть чрезвычайно бережливыми, благоразумными и трудолюбивыми.

Отрицательные черты характера

Раки – это жертвы беспокойства и страха. Им следует преодолевать ограничения, которые они сами себе ставят. Они не должны жить в своем прошедшем детстве, а должны усилием воли заставить себя действовать в соответствии со своим возрастом. Они должны остерегаться злоупотребления спиртным и обжорства. Им нужно научиться переносить критику и стабилизировать свои настроения. Но основной недостаток – их неспособность вступить в разговор, если есть малейшая возможность оказаться побежденным. Их нельзя «приставить к стенке», даже если они виноваты в чем-либо. Они лучше будут продолжать лгать, чем расплатятся за свои грехи.

Экономика любви

Наиболее подходящие партнеры

До 29,5 лет лучших партнеров Раку следует искать среди знаков Скорпиона и Рыб. Все три – водные знаки и требуют близких, страстных и глубоких эмоциональных связей. После 29,5 лет Раки обычно начинают созревать и осознают свою настоящую личность, становясь все более либеральными и менее осторожными. Тогда они бывают совместимыми с энергичными знаками Близнецов и Девы. Эти два знака, управляемые Венерой, обладают в большой степени юношеской энергией и не считают унизительным принимать знаки внимания, включая и подарки отроков, которым уже за 30 лет. После 41,5 года Раки должны полностью развиться и приобрести контроль над собой. Тогда они смогут быть совместимы с Козерогом (высокоорганизованным, отчасти умственным знаком, который всегда готов объединить свои цели и приобрести мощь в союзе с уже остепенившимся Раком).

Оценка верности

В молодые годы – плохо. Исключение составляет тот случай, когда Рак остается долго дома под руководством одного из родителей, обычно матери, и таким образом, их поведение контролируется не самим Раком, а кем-либо другим. В супружестве также плохо, если только Рак не связан со своим супругом общим делом или работой, когда они постоянно видят друг друга. Наилучший период получения верности от Рака, когда он очень молод и неопытен, или после 35 лет, когда он уже закаленный любовник и приветствует освежающее требование верности. Раки также верны любовникам, когда им предлагают роскошь и комфорт. Но ведь это соблазнит любой знак в наш век материализма!

Эротический гороскоп

По натуре она чрезвычайно эротична и безудержно стремится к чувственному наслаждению. Но, как ни странно, с мужчинами ведет себя холодно и неприступно. Ей кажется, что ее вожделение – это слабость, которую видит мужчина, а ей не хочется признаваться ни в каких своих слабостях. Она тратит много усилий, чтобы выглядеть сильной и самостоятельной. Но она легко возбудима, страсть захватывает ее и она пытается это скрыть, что подчас приводит ее к грубости. После близости она старается больше не встречаться со своим партнером, а если это невозможно, становится с ним капризной и раздражительной. Но если ей попадается тактичный и терпеливый мужчина, способный, не думая о себе, позаботиться о полном удовлетворении ее желаний, она получает от близости немалое наслаждение. Стоит только заметить, что существует не так уж много мужчин, способных на подобную жертвенность.

За ним тянется длинный шлейф обиженных и покинутых женщин. Но это не вызывает в нем чувства сострадания, поскольку он к нему мало предрасположен. Его отличает эгоизм, сдобренный изрядной долей снобизма и самоуверенности. Женщины поопытней сторонятся его. Зато молодым девушкам он способен вскружить голову, однако бросает их, как только они ему наскучат. Хотя он и эротичен, но в постели заботится только о собственном удовлетворении, ведет себя порой оскорбительно и цинично. Настоящее удовольствие получают от контактов с ним лишь склонные к мазохизму партнерши. Всю свою половую жизнь подчиняет заботе о собственном здоровье. Супружество рассматривает как покушение на личную свободу. Он не создан для брака, поскольку стремится подавить всех окружающих.Жена его – несчастное, забитое существо. Но бывают и исключения, когда его берет в свои руки еще более властная и жесткая женщина. Вам идеально подходят Телец, Скорпион. В большей или меньшей степени Вам подходят Близнецы, Дева, Рыбы, Лев. Противопоказаны, решительно Вам не подходят Весы, Козерог.

Опора в жизни

Счастливые мужья имеют жен-Раков, ждущих их дома и создающих теплую атмосферу. У Раков удивительная способность создавать домашний микроклимат. Раки – матери всех знаков Зодиака, по-матерински любят мужей и обладают тонкой интуицией, подобно всем знакам Воды. Редко появляясь в обществе, они предпочитают и там создавать фон супругу. Они изумительные хозяйки. Муж чувствует себя главой семьи. Недостаток – чрезмерное упорство, доходящее до консерватизма, порой недоверчивость

Спутники жизни

Согласно пословице «Любить – править миром», влюбляясь, мы ищем свой идеализированный образ. В астрологии важнейшую роль в любви играет Венера – в гороскопе женщин, и Марс – у мужчин. Солнце в женском гороскопе указывает на мужчину, которому отдается предпочтение, в мужском гороскопе аналогичную роль играет Луна. Положение Сатурна по отношению к Луне связано с разводами. РАКИ – для них жизнь скучна и пуста без любви. Любят самозабвенно, всецело отдаваясь чувствам и классической страсти. Во влюбленном состоянии страдают отсутствием аппетита и бессонницей. Могут производить впечатление изменчивых и холодных натур, но это не совсем так. Объект любви найти трудно из-за высоких притязаний личности. Полюбив, могут преследовать объект любви годами. Раки – идеальные, верные жены, хорошие хозяйки и матери. Обычно они любят больше детей, чем супруга. Мужчины Раки любят хорошую кухню и заботу о себе, хотя умеют готовить сами. Рак – домашний мужчина – мягкий, добрый, примерный и образцовый муж. Раки редко женятся в раннем возрасте, так как с трудом покидают родительский дом и слишком привязаны к матери. Раки – собственники и очень ревнивы. Хорошо уживаются со Львами, Девой, Скорпионом, Рыбами, Тельцом. Конфликтуют с Весами, Козерогом, Овеном.

Гороскоп для родителей

Это идеальные родители, терпеливые, любящие, интересующиеся любыми детскими проблемами. Раки-отцы особенно привязаны к дочерям. Раки стараются не давать детям много свободы, беспокоятся и волнуются за них, любят детей больше, чем супругов.

Криминальный гороскоп

Характер возможной криминогенности обусловлен, прежде всего, его высокими запросами, не всегда соответствующими возможностями, и его мстительностью, которая может принимать характер навязчивой идеи. У определенной части Раков превалирует устойчивая мизантропия, которая при повышенной чувствительности может стать благодатной почвой для преступления. Раки-убийцы отличаются особым коварством. Они хорошо продумывают намеченное и долго кружат над своей жертвой до времени притупляя ее бдительность, чтобы нанести неожиданный, точный и сокрушительный удар с отрицательными наименьшими последствиями для себя лично. Основной мотив убийств – корысть. Раки-насильники совершают свои действия под влиянием все той же мизантропии и мстительности. Это может быть месть избранной жертве за свои прежние любовные неудачи или за ее высокомерное поведение с ним, но так или иначе мстительное чувство неизменно присутствует в его действиях. В списке убийц Раки занимают четвертое место, в списке насильников – шестое, как и в списке особо опасных преступников.

Отрицательные черты: Излишняя доверчивость к людям, постоянное мелкое брюзжание и склонность пессимистично оценивать ситуацию. В моменты частых перепадов настроения Раки способны превратиться в настоящий кошмар для окружающих, они проявляют недовольство, придираются к мелочам и возмущаются всем подряд. Подозрительность к окружающим не позволяет Ракам быстро заводить друзей.