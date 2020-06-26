26.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Нож в горло беременной: порезал жену на 8 месяце во время ссоры 29-летний Абдурахмон в Новосибирске. Ребенок умер в утробе

17:34 26.06.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Мужчина причинил рану на левой поверхности шеи, сопровождающую геморрагическим шоком 2 степени, развитием постгеморрагической анемии. Его адвокат подавал апелляционную жалобу, но ему было отказано.

Нож в горло беременной: порезал жену на 8 месяце во время ссоры 29 летний Абдурахмон в Новосибирске. Ребенок умер в утробе
Между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой Турсунов выхватил из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им её в шею

Октябрьский районный суд 18 ноября 2019 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего ранее судимого Абдурахмона Турсунова.

Он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). На оснподзаговании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по постановленному в 2018 году приговору Турсунов окончательно был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что 28 июня 2017 года в ночное время Турсунов и его сожительница находились на кухне квартиры жилого дома по ул. Ленинградская, 273 г. Новосибирска. Между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой Турсунов выхватил из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им её в шею.

Турсунов причинил рану на левой поверхности шеи, сопровождающую геморрагическим шоком 2 степени, развитием постгеморрагической анемии тяжелой степени, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, потерпевшая была беременна (32-33 неделя), а причиненная Турсуновым травма повлекла прерывание беременности, что также расценивается как тяжкий вред здоровью.

Не согласившись с приговором, адвокат подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор в связи с непричастностью своего подзащитного к совершенному преступлению.

С учетом правовой позиции государственного обвинителя, участвовавшего в суде апелляционной инстанции, обвинительный приговор в отношении Турсунова в части квалификации действий и назначенного наказания оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нормально дали?

Аноним, 26 июня 2020 18:56
Главное лелеять толерантность, как в Европе...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На этот раз обратил на себя внимание светофор на пересечении улиц Островского и Свердлова
19:18 26-06-2020
На этот раз обратил на себя внимание светофор на пересечении улиц Островского и Свердлова
Алкоголизм: стадии его развития
18:06 26-06-2020
Алкоголизм: стадии его развития
Декоративный фонтан: разновидности и особенности
18:04 26-06-2020
Декоративный фонтан: разновидности и особенности
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 1
18:01 26-06-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскНе знает о 8-сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала
18:00 26-06-2020
Не знает о 8-сантиметровой яме у дома №8 ул. Первомайской напротив торга мэрия Бердска. Репортаж с места провала
БердскЭти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку 1
17:58 26-06-2020
Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку
Под каким знаком зодиака рождаются самые непослушные дети? Узнай, какой твой ребенок!
17:50 26-06-2020
Под каким знаком зодиака рождаются самые непослушные дети? Узнай, какой твой ребенок!
Полный гороскоп на июль 2020 года для всех знаков зодиака
17:49 26-06-2020
Полный гороскоп на июль 2020 года для всех знаков зодиака
Ступеньки из гранита: преимущества
17:45 26-06-2020
Ступеньки из гранита: преимущества
"Спасите людей, сделайте все возможное и невозможное": сказала медикам в коронавирус Голикова
17:45 26-06-2020