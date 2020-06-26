Нож в горло беременной: порезал жену на 8 месяце во время ссоры 29-летний Абдурахмон в Новосибирске. Ребенок умер в утробе

Мужчина причинил рану на левой поверхности шеи, сопровождающую геморрагическим шоком 2 степени, развитием постгеморрагической анемии. Его адвокат подавал апелляционную жалобу, но ему было отказано.

Между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой Турсунов выхватил из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им её в шею

Октябрьский районный суд 18 ноября 2019 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего ранее судимого Абдурахмона Турсунова.

Он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). На оснподзаговании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по постановленному в 2018 году приговору Турсунов окончательно был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что 28 июня 2017 года в ночное время Турсунов и его сожительница находились на кухне квартиры жилого дома по ул. Ленинградская, 273 г. Новосибирска. Между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой Турсунов выхватил из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им её в шею.

Турсунов причинил рану на левой поверхности шеи, сопровождающую геморрагическим шоком 2 степени, развитием постгеморрагической анемии тяжелой степени, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, потерпевшая была беременна (32-33 неделя), а причиненная Турсуновым травма повлекла прерывание беременности, что также расценивается как тяжкий вред здоровью.

Не согласившись с приговором, адвокат подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор в связи с непричастностью своего подзащитного к совершенному преступлению.

С учетом правовой позиции государственного обвинителя, участвовавшего в суде апелляционной инстанции, обвинительный приговор в отношении Турсунова в части квалификации действий и назначенного наказания оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Источник: Прокуратура Новосибирской области