Как утилизируют медицинские отходы в Бердске, не ответил министр Константин Хальзов

В компетенцию минздрава Новосибирской области и подведомственных ему учреждений не входит вывоз медицинских и биологических отходов на полигоны, создание таких полигонов, а также их лицензирование и финансирование.

Медицинские отходы утилизируют особым методом

Как утилизируют медицинские отходы в больницах Новосибирской области, ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. «Курьер. Среда. Бердск» задал 20 вопросов министерству 15 июня, а ответ, в нарушение 7-дневного срока согласно закону о СМИ, получил лишь сегодня, 26 июня.

— ГБУЗ HCO «Бердская центральная городская больница» заключен договор об утилизации медицинских отходов с ООО «Центр Утилизации». В компетенцию министерства здравоохранения Новосибирской области и подведомственных ему учреждений не входит вывоз медицинских и биологических отходов на полигоны, создание таких полигонов, а также их лицензирование и финансирование.

Договоры с компаниями, осуществляющими утилизацию медицинских и биологических отходов, медицинские организации заключают самостоятельно. Информацию о количестве медицинских отходов и затратах на их утилизацию в конкретных лечебных учреждениях Новосибирской области Вы можете уточнить в этих лечебных учреждениях, — гласит ответ министр региона.

Редакция направит этот же запрос в Роспотребнадзор Новосибирской области.