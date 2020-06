Арома свечу с запахом своего оргазма выпускает актриса Гвинет Пэлтроу

Стоимость новинки 5 тысяч 200 рублей. Ранее Гвинет уже выпускала свечу с довольно интимным ароматом под названием This smells like my vagina («Это пахнет как моя вагина»).

Звезда сериала «Политик» Гвинет Пэлтроу, которая в последнее время прославилась выпуском ароматических свечей с «необычным запахом», представила еще одну новинку. В этот раз она пахнет, как «ее оргазм».

Свое творение актриса презентовала во время онлайн-интервью с ведущим The Tonight Show Starring Джимми Феллоном. Новая свеча называется This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм») и упакована в коробку с изображением фейерверков. Она содержит ноты цветов горького апельсина (нероли), грейпфрута, спелой черной смородины, бергамота и турецкой розы.

Новинка стоимостью 75$ уже появилась в интернет-магазине «бренда образа жизни» Goop, основанного Пэлтроу. В описании на сайте также сказано, что этот цветочный аромат «сексуален, удивителен и вызывает привыкание».

Ранее Гвинет уже выпускала свечу с довольно интимным ароматом под названием This smells like my vagina («Это пахнет как моя вагина»). По ее словам, товар стал настоящим хитом продаж. Звезда называет свои свечи панк-рокерским и феминистским заявлением.