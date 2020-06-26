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Декоративный фонтан: разновидности и особенности

18:04 26.06.2020
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Многие предпочитают вместо квартиры покупать частные дома и участки, так как территории для использования намного больше, чем в маленьком бетонном помещении.

Декоративный фонтан: разновидности и особенности

В обустройстве участка важную роль играет не только сам дом, но и его ландшафтный дизайн. Для украшения придомовой территории часто используют искусственные фонтаны. Узнать больше о строительстве фонтанов по Украине можно на сайте: https://stroy-bassein.com.ua/stroitelstvo-fontanov-dlya-kottedzha-doma-dachi/.

Разновидности изделия

Фонтан – это идеальное украшение любого участка, позволяющее создать интересный вид всего ландшафта. Современные компании предлагают огромный выбор данной конструкции. Если говорить об их разновидностях, то декоративные фонтаны разделяют на две группы:

  1. Стационарный. Эта разновидность представляет собой массивную конструкцию, состоящую из разнообразных деталей. Яркий пример – городские фонтаны. Такие модели часто похожи на целое произведение искусств. Стационарные декоративные фонтаны на собственном участке, смогут удивить всех приходящих гостей. Такая конструкция говорит о достатке и хорошем вкусе владельцев. Кроме того, каждый заказчик сможет воплотить свои желания в конструкции.
  2. Погружной. В отличие от стационарного фонтана, такая модель подходит не для всех участков. Главное условие – наличие природного или искусственного водоема на территории. Сама конструкция фонтана достаточно проста, и представляет собой насадку, подключенную к скрытому насосу водоема. Для создания привлекательного внешнего вида, изделие дополнительно облагораживают с помощью крупного камня или гальки. Основное достоинство такой разновидности – простота конструкции и установки. Кроме того, с помощью такого фонтана дополнительно увлажняется прилежащая почва, благодаря чему в этих местах лучше растут растения.

Декоративный фонтан – это отличная возможность облагородить ландшафт участка.

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