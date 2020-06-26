Nissan Bluebird влетел в столб на Красном проспекте. Пассажир погиб

Водитель с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение.

В результате происшествия 25-летний пассажир иномарки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался при оказании первой медицинской помощи

26 июня около 2.25 на Красном проспекте, напротив дома 50, 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Блюберд», следовавший со стороны улицы Ядринцевская в направлении улицы Фрунзе, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, сообщает МВД по НСО.

В результате происшествия 25-летний пассажир иномарки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался при оказании первой медицинской помощи. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства произошедшего.