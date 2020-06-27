В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Здравствуйте. Сегодня пошла на пляж микрорайона. Там всё занято людьми и машинами. Я такого никогда не видела. По пути спрашивают дорогу люди, которые никогда здесь не были. Бердск — город-курорт по факту! Прям не знаю, может лучше свалка? От такого количества людей много чего остается.
Бердск — город-курорт по факту! Прям не знаю, может лучше свалка?
Сегодня пошла на пляж микрорайона. Там всё занято людьми и машинами.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
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От редакции
Почему люди ринулись на пляж?
Аноним, 27 июня 2020 21:38
В Бурмистрово тоже едут но там почему то всегда порядок.
Татьяна, 27 июня 2020 22:29
А в лесу уже и есть свалка.И на берегу тоже....
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