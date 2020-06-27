В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:

Здравствуйте. Сегодня пошла на пляж микрорайона. Там всё занято людьми и машинами. Я такого никогда не видела. По пути спрашивают дорогу люди, которые никогда здесь не были. Бердск — город-курорт по факту! Прям не знаю, может лучше свалка? От такого количества людей много чего остается.