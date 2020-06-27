Почему категорически нельзя мыть посуду в гостях? Узнай и никогда не мой!

Помимо примет, нельзя мыть посуду в гостях и по правилам этикета. В противном случае гость нарушает нормы гостеприимства и ненароком обижает хозяйку дома.

Многими принято считать, что посуда, как и другие предметы быта, несет в себе энергетику, которой наделяют ее люди

Суеверия сопровождали наших предков на протяжении всей жизни. В современном мире они также никуда не делись и многие продолжают в них верить. Одна из самых распространенных примет связана с мытьем посуды в гостях. Считается, что делать этого не стоит. Давайте попробуем разобраться почему нельзя мыть посуду в гостях и что это за собой влечет.

Энергетика посуды

Многими принято считать, что посуда, как и другие предметы быта, несет в себе энергетику, которой наделяют ее люди. К примеру, если женщина не любит мыть посуду, то она постепенно будет накапливать лишь негативную энергетику. Если посуда, напротив, нравится своему владельцу, то она будет наделена только хорошей энергетикой.



Однако, помимо энергетики своих хозяев, кухонная утварь способная вбирать в себя и энергетику других людей. А она, как известно, может быть разной. Именно по этой причине в давние времена у людей было принято иметь два набора посуды и столовых приборов: один для себя, другой — для гостей.

Почему нельзя мыть посуду в гостях

Веря, что посуда может впитывать недобрые посылы других людей, хозяева старались не допускать на кухню чужих. В частности, не разрешали им мыть у себя посуду. Несоблюдение данной приметы они связывали с множествами неприятностей, которые могут постигнуть семью. Вот некоторые из них:

Проблемы с замужеством. К примеру, если в доме свободной девушки ее подруга время от времени моет посуду, то выйти замуж первой удасться не скоро.

Проблемы с семейным счастьем. Если же подруга часто моет посуду на кухне замужней женщины, то она подсознательно желает увести из семьи мужа.

Различные неприятности в виде многочисленных семейных конфликтов, проблем со здоровьем и деньгами может принести гость, вымывший посуду в вашем доме.

Кроме того, считается, что оставленная на ночь грязная посуда также способна нарушить гармонию в доме. А это повлечет за собой неблагоприятную обстановку среди членов семьи.

Энергетика воды



Еще одна из причин, по которой не стоит разрешать гостям мыть посуду у себя в доме, заключается в энергетике воды. Эзотерики считают, что вода может смывать чужую ауру и восстанавливать хозяйскую. Но если гость вымоет посуду вместо владелицы дома — в нем останется энергетика постороннего человека. Впоследствии это может привести к конфликтам в семье.

Раньше, когда водопроводов еще не было и посуду мыли в тазах, гостям категорически запрещалось притрагиваться к воде, которая предназначалась для мытья посуды. Люди верили, что через эту воду недоброжелатели могут передать на семью сглаз, порчу или просто негативную энергию, желая досадить хозяевам дома.

Мытье посуды в гостях — неуважение к хозяевам

Помимо примет, нельзя мыть посуду в гостях и по правилам этикета. В противном случае гость нарушает нормы гостеприимства и ненароком обижает хозяйку дома. Ведь такие действия говорят о том, что она не справляется самостоятельно со своими обязанностями.

Желание гостя помочь вполне объяснимо, однако каждый человек может отреагировать на это по-разному. Поэтому, прежде чем браться за мытье посуды, стоит спросить у хозяйки не против ли она помощи. И если та разрешит, то можно смело приступить к наведению порядка.

Трактование снов

Если вам снится, что вы моете посуду, стоит учесть и детали, которые были во сне. Именно они определяют значение сновидения.

Так, если вы моете посуду в гостях у друга, то вам стоит сбавить жизненный темп. Иначе придется преодолевать различные неприятности.

Если действие происходит в доме близких, то тот, кто видит сон, хочет перемен и в скором времени он их получит.

Если же мытье посуды происходит в доме незнакомого человека, то у сновидца появится новое увлечение.

Что делать, если гость все же вымыл у вас посуду

Что делать, если гость все-таки помог вам на кухне и вы боитесь негативных последствий от его действий. Есть пара способов, которые помогут снизить неблагоприятный энергетический эффект.

Поблагодарите за помощь. Для этого прекрасно подойдут продукты. Перед уходом угостите гостя оставшимися закусками или сладостями. Так вы откупитесь от возможного негатива.

Если вы совсем не уверены в добрых намерениях пришедшего к вам человека, то лучше всего после его ухода окропить комнаты дома святой водой.

При это стоит помнить, что если человек доброжелателен и вы ему доверяете, то и не стоит вообще переживать по этому поводу. Зла его действия точно не принесут.

Верить суевериям или нет — это касается только вас, однако, зная ответ на вопрос «почему нельзя мыть посуду в гостях», вы сможете предостеречь себя и избавить семью от неприятностей.