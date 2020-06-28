Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк, но пока — без посещения павильонов.
Напомним, две недели назад губернатор разрешил работать магазинам непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.
Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Андрей Травников.
Стоит отметить, что до сих пор закрыты торговые центры и крупные магазины, как и IKEA. Андрей Травников отмечал, что торговые центры в регионе откроют в последнюю очередь.
Такое решение связано с тем, что это — место концентрации людей.
-И мы пойдём на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что мы прошли то самое плато и пошли вниз, – подчеркнул Андрей Травников.
Как сообщается на сайте IKEA сегодня, 24 июня, магазин временно закрыт. Об изменениях режима работы обещают сообщить дополнительно.
— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — выступил губернатор региона на пресс-конференции.
да
Hi . НЕТ
Да ,побыстрее открывайте
Нееееет!!!!!!
Нет
Дааааа
Да. Леруа Колорлон и не закрывались
Да. Мы в них работать должны. Сидим уже 3 месяца без работы и копим долги.
Нет. Без них нормально живется
Очень жду открытия ТЦ.Открыли бы,пока,без игровых зон.Работники ТЦ уже в большой яме.Выплывут не все,к сожалению.
Конечно и побыстрее
Конечно
Скажите как жить.
Да, очень сильно, так как я три месяца без работы и моих детей ни кто не оденет и не на кормит
В ленте даже не соблюдают масочного режима, стекла, да, на кассах стоят, но по магазину ходят без них, просто где-то на подбородке.
Какое-то странное у нас правительство, если бы закрыли аэропорты, вокзалы, ничего не пришлось бы закрывать и вводить эту самоизоляцию. Люли без работы с марта месяца и в добавок не получают никаких выплат, зато бизнесу помогаем, я в одном месте видала этих бизнесменов...
Просто слов нет...
Очень жду
Я жду, когда кто-нибудь вправит мозги Травникову. Три месяца бездействие, сокрытие информации, больниц все больше, а у нас прирост падает?
Мы, работники торговых центров Новосибирска, мечаем чтобы открыли ТЦ,нам не оказывается материальная помощь, ни под какие выплаты мы не попадаем, до пенсии ещё далеко, на что жить?! Нас тясячи, услышьте нас, господин губернатор!!!
Вы вообще что ли там заигрались у меня даже собака номордник не носит а вы людей за людей не считаете кошмар конечно бордак в городе Новосибирске
Да! Тем более что работаю в одном из них.
Да!